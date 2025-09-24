研究曝零卡代糖飲料讓人更有食慾　醫：腦部飢餓訊號被放大

▲研究發現零卡代糖飲料會放大腦部飢餓訊號，讓人更想進食，並不利於減重。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／綜合報導

許多人為減重選擇喝「零卡代糖飲料」，以為沒有熱量就能避免發胖，不過胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，根據國外研究，這類飲品不但無助於控制體重，反而可能增加食慾。

鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」分享，根據《Nature Metabolism》於2025年3月刊登的一項研究，招募75名年輕成人，包括正常體重、過重及肥胖族群，分別飲用蔗糖素（常見於零卡飲料）、一般糖與白開水，並透過功能性磁振造影觀察大腦下視丘的血流變化，同時記錄受試者的飢餓感與代謝反應。

結果發現，飲用零卡代糖飲料後，大腦食慾中樞的血流明顯增加，飢餓訊號會被放大，使人更想吃東西；此現象在不同體重族群皆一致，且這類飲料刺激飢餓的程度雖低於一般糖，卻仍高於白開水，潛在影響不容忽視。

研究指出，如此影響來自「甜味信號和代謝信號不匹配」，因大腦雖接收到甜味訊號，卻沒有血糖或胰島素等能量訊號，導致誤判身體能量不足，仍啟動進食慾望，短期會促使人吃下更多食物，長期則可能擾亂大腦的食慾調控，造成體重更難管理。

鄭泓志強調，對於肥胖或糖尿病患者來說，零卡代糖飲料不是理想選擇，還可能加重代謝系統負擔，建議若想控制體重，應盡量避免含糖或代糖飲料，更好的替代方案包括選擇純果汁以一份果汁搭配3份水稀釋，或是在餐前15分鐘飲用少量米醋或蘋果醋加溫水，有助提升飽足感並穩定血糖，但胃食道逆流患者對於醋的攝取要比較謹慎。

鄭泓志強調，甜味與大腦食慾中樞的互動極為複雜，零卡飲料並非萬靈丹，反而可能暗藏刺激食慾的陷阱，民眾要多注意。