一天三杯茶！　研究：固定飲茶與減緩老化有關

▲研究指出，每天喝約三杯茶，或使用6至8克茶葉，能有效延緩人體的生理老化進程。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

對許多人而言，早晨來一杯咖啡已成日常習慣。不過，近期一項刊登於《刺胳針西太平洋區域衛生》（The Lancet Regional Health – Western Pacific）的研究指出，固定飲茶的習慣可能更有助於延緩身體老化，特別是那些原本不喝茶、後來開始每天飲茶的人，生理老化的速度顯著放緩。

這項研究橫跨中國與英國，由研究團隊分析兩組來自不同族群的成年人資料。中國方面納入了「多民族世代研究」中7,931名30至79歲的受試者，英國則採用「英國生物樣本庫」（UK Biobank）中5,998名37至73歲成年人作為觀察對象，重點在於探討個人飲茶習慣是否與生物年齡變化存在關聯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究團隊利用生物年齡加速指數作為評估指標，分析參與者身體老化的速度。結果顯示，不論是中國或英國的受試者，只要有飲茶習慣，其生理老化的進程皆明顯較慢。

值得注意的是，從原本不喝茶改變為每日定期飲茶的人，老化指標的下降最為明顯。研究指出，這類人群的生物老化加速情況有顯著改善；而持續穩定飲茶者則展現出最為明顯的抗老效果。

進一步的劑量反應分析也揭示了最佳攝取量：每日約飲用三杯茶，或使用6至8克的茶葉，是具有最大抗老化潛力的建議量。此項研究提供了新的健康生活參考，顯示簡單的日常習慣如喝茶，可能對維持身體年輕狀態有實質幫助。未來，這樣的飲食介入模式或可進一步應用於公共衛生政策或個人健康管理中。

▲每天喝茶的人，其身體老化速度明顯低於無飲茶習慣者。（圖／擷取自X，@drwilliamwallac）

延伸閱讀

▸ 男子跟泰女結婚！同居一天稱「家裡有事」跑了 分居2年他心死離婚

▸ 婆婆擅自把限量月曆送大姑「喜歡就拿」 媳婦傻眼：永遠覺得是一家之主

▸ 原始連結