台大急診走廊擠滿病床　醫曝「1方案」每天釋出近600張床位

▲台大急診醫師在臉書分享急診OPAT成效。（圖／翻攝李建璋臉書）

記者趙于婷／台北報導

台大醫院急診醫學部醫師、衛福部資訊處長李建璋在臉書分享「門診靜脈抗生素注射（OPAT）」的狀況，他提到，上周六留觀病人超過130位，擠滿走廊兩側，其中4位病人轉到門診接受抗生素治療，下午就能直接返家，以台大醫院2000多床來看，如果能讓這類病人平均縮短1天住院，就等於每天釋出將近600張床位。

李建璋每個月仍會利用假日抽出一到兩天回到急診支援，他指出，當天自己花了3個多小時完成了所有迴診，總共看了45位病人，其中有12位順利回家，有6位病人符合條件，可以轉到門診接受抗生素治療（OPAT），最後實際上有4位病人願意接受這個方案，如果這4位病人留下住院，至少會占用超過40個人日住院床位，但透過OPAT，他們下午就能直接返家，加上院內再釋出5、6床，結果是大廳兩側的病人幾乎清空，這種成就感真的無以言喻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他解釋，OPAT僅限於急診部分較輕微的疾病，但實際操作後發現它的潛力遠比想像大，過去傳統觀念認為菌血症抗生素必須打滿14天，但現在的治療觀念已經修正，只要病情穩定、退燒超過48小時，就能降階治療，甚至口服，這樣的時機正是病人可以返家、改由OPAT的最佳切點。

李建璋說，根據統計，感染相關疾病占了全院住院病人的3成以上，以台大醫院2000多床來看，如果能讓這類病人平均縮短1天住院，就等於每天釋出將近600張床位，縮短住院日數，遠比增聘護理師還要能增加有效床位。

另外，若要擴大讓住院的病人也可以轉OPAT，則必須克服三個人性與制度慣性。第一對年長病人來說，住院環境舒適而安全，一旦排上床位就會覺得那是「權利」，要他返家治療往往有抗拒。急診則不同，環境擁擠不適，接受OPAT治療的意願相對高。

第二是對主治醫師來說，住院轉OPAT並非沒有風險，一旦病人在門診治療過程中惡化，責任就必須由決策的醫師承擔，而病人如果留在醫院住院 風險則是由整個醫療團隊共同分攤。第三是對醫院而言，如果沒有補償機制，病人減少住院會直接影響收入。

不過李建璋也直言，這些問題不是完全沒有解決，歐美已經有一些地方開始實施Shared Savings Model（共享節省制度），它是責任醫療組織（Accountable Care Organization ,ACO）以及價值導向醫療（Value-Based Care）的核心概念之一，醫療院所或照護團隊若能在確保病人品質的前提下，把醫療成本降低，所「省下來的錢」會由保險支付方（例如健保）和醫療院所按比例共享，這樣可以同時鼓勵OPAT，又確保醫療品質。

他強調，周末短暫的急診臨床經驗已經看到了部長和署長推動OPAT成果，如果能夠進一步設計配套朝向住院病人推廣，會是緩解目前紓解床位緊張、護理人力不足最容易立竿見影的方法之一。