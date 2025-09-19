徐超斌離世「南迴診所」有接班人　10人團隊將延續精神守護家鄉

▲超人醫師徐超斌發願籌建南迴醫院，2023年6月28日成立先南迴診所為偏鄉居民點亮望。（圖／取自南迴基金會臉書）

記者洪巧藍／台北報導

深耕南迴偏鄉醫療的「超人醫師」徐超斌今日病逝，享年58歲。南迴基金會表示，抗癌多年的徐超斌病中一直放心不下南迴醫療，只要病況稍微穩定便走進診所看診或是到病人家中執行居家醫療，他曾自嘲「病人照顧病人」，卻以行動展現對醫療工作的熱愛與責任。後續南迴診所將由奇美急診醫師高元返鄉接棒帶領，組成10人醫療團隊繼續完成徐超斌的志業，守護南迴居民的健康。

醫療財團法人南迴基金會、社團法人台東縣南迴健康促進關懷服務協會今（19）日以無比沉痛的心情向社會各界說明，「本會創辦人暨南迴診所院長 徐超斌醫師，因病於9月19日安息主懷。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

南迴基金會董事長李靜蘭受訪時指出，徐超斌病中一直放心不下南迴醫療，他曾說「可能找不到像我一樣傻子和瘋子，但是可不可以找到10個小超斌，一起來完成志業，或許可以不會這麼辛苦，但是就有機會繼續走下去」，所幸奇美急診醫院醫師高元願意接棒，已經於9月2日完成執業登記，讓南迴診所業務可以順利銜接下去。

高元在奇美擔任急診醫學部主治醫師、教育部部定副教授，李靜蘭分享，高元之前就有來南迴診所支援，本身也是南迴出身的排灣族孩子，相當有熱忱，但他在奇美急診也是很被看好的中生代醫師，所以花了一段時間考慮，最後抵不住家鄉親人的呼喚，決定放棄一切回家重新開始，或許也因此讓徐超斌可以放心，也才願意離開。

不僅如此，李靜蘭說，南迴醫療團隊也已經逐步到位，如今已有5名在地護理人員、一位常駐醫師，以及多位輪班醫師，組成十人醫療團隊繼續為南迴付出。

▲超人醫師徐超斌離世。（圖／取自南迴基金會臉書）

李靜蘭指出，徐超斌從去年7月之後身體狀況就很不好，癌症三度、四度復發，後續甚至腦轉移，那時就陸續在討論他離開後要如何延續。透過盤點南迴醫療需求，發現居家醫療才是真正的缺口，短期規劃南迴診所會規劃減少門診、增加居家醫療、護理的診次與天數。

李靜蘭表示，在腦中風學會理事長陳龍、奇美醫院院長林宏榮、雙和醫院院長李明哲等人的支持下，已安排好多計畫與資源來推動南迴醫療，中期計劃要改善居家急重症的發生，包含中風、骨折、糖尿病足傷口臥床，將會透過巡迴醫療來做腦中風與骨密度的篩檢等。

李靜蘭說，南迴基金會長期願景是打造失智家園或家屋，真正解決隱藏在偏鄉深層的照護問題。這些都是徐超斌一路來告訴她們，南迴偏鄉人的故事、需求，給了許多的意見，如今，在這麼多人支持下，南迴的服務還是會穩健地走下去。

為了感念徐醫師的心意與奉獻，南迴基金會將於台北與台東舉辦紀念會，邀請親友、病人及所有關心他的朋友齊聚一堂，共同追憶、傾聽與分享，讓大家再一次感受到他留下的溫暖與力量。相關日期與地點將於確認後另行公告。

南迴基金會全體同仁將延續徐醫師的初心與精神，在繼崗位上持續努力，守護南迴居民的健康，陪伴更多需要支持的家庭，繼續傳遞他所點燃的希望之光。在此期間，懇請各界體諒，給予家屬安靜陪伴的空間與隱私。