北市開設子宮內膜癌特別診　補助3D陰道超音波檢查「現省3千」

▲北市聯醫婦幼院區開設「子宮內膜癌特別門診」 3D超音波檢查補助守護女性健康。（圖／北市聯醫婦幼院區提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

子宮內膜癌近年有逐年上升趨勢，為協助女性早期發現、及早治療，台北市立聯合醫院婦幼院區特別設立「子宮內膜癌特別門診」，提供高風險族群快速掛號、即時檢查服務；婦幼院區還引進3D陰道超音波，大幅提升檢測準確度，該項檢測無健保給付自費需3000元，北市府今年針對北市高風險女性族群提供全額補助，限額1500名。

北市聯醫婦幼院區婦產科主任林世基表示，子宮癌主要分為子宮體癌及子宮頸癌，其中子宮內膜癌是子宮體癌最常見的類型，每年新診斷病例中高達9成以上屬於此癌症。

根據最新癌症登記資料，111年國內新診斷子宮體癌病例為3,541人，已躍居女性癌症發生率第5位。113年子宮體癌標準化死亡率較112年顯著上升，升幅為女性癌症之首，成為女性癌症死因第10名。

林世基說，子宮內膜癌常見症狀包含：異常陰道出血、停經後出血、經期不規則、骨盆腔疼痛、性交疼痛、頻尿或排尿困難、體重下降、持續性陰道分泌物或出血、貧血、倦怠及下腹疼痛等。若女性出現以上症狀，務必提高警覺並及早就醫。

▲「子宮內膜癌特別門診」提供高風險族群快速掛號 即時檢查服務。

林世基進一步提醒，民眾可透過「高風險族群自我檢測」來初步評估風險，若符合條件，即使沒有明顯症狀，也應主動接受檢查，及早發現、阻斷疾病進程。子宮內膜癌高風險族群自我檢測條件：

1. 初經12歲以前

2. 停經超過52歲

3. 40歲以上未生育

4. 糖尿病患者

5. 曾有子宮內膜增生病史（單純性或複雜性增生，無細胞異常）

6. 體重過重（BMI＞30）

7. 多囊性卵巢症候群

8. 家族三等親內曾有乳癌、卵巢癌、內膜癌或大腸癌病史

9. 乳癌患者曾接受Tamoxifen（泰莫西芬）治療

10. 不明原因異常陰道出血

11. 停經後陰道出血

如符合以上任何一項，建議盡早至婦產科就診，由專業醫師進行評估與檢查。

北市聯醫婦幼院區特別引進3D陰道超音波，可清楚顯示子宮內膜腫瘤不規則外形與異常血流，大幅提升檢測準確度。惟目前健保並無給付，檢查費用約3,000元。

北市衛生局特別補助設籍本市之婦女，及配偶設籍本市但尚未取得身分證的新住民女性，若經醫師評估需接受3D陰道超音波檢查者，即可申請補助；該項補助限額1500名，目前尚有名額，提醒符合資格者注意。