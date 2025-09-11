「巷弄密集」助攻病媒蚊蔓延　國衛院破解登革熱擴散之謎　

▲破解蚊子擴散之謎，巷弄密集助長埃及斑蚊擴散。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

近數十年來受全球暖化及氣候變遷影響，登革熱疫情於全球快速攀升，每年約有1億至4億人感染。國衛院最新研究發現，台灣都市多狹窄道路與高密度建築等特性，有利於埃及斑蚊擴散，行政區劃分造成一定程度的族群分化，可能與台灣以行政區為防治主體有關，都市內高密度建築與狹窄道路為蚊子提供了遮蔽與孳生地點，反而促進蚊子擴散。

根據世界衛生組織報告，登革熱目前已於超過100個國家中流行，而台灣超過98%本土登革熱疫情發生於南部地區，包括台南市、高雄市與屏東縣，而埃及斑蚊（Aedes aegypti）為台灣南部地區傳播登革熱主要病媒蚊。

國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心黃旌集技術助研究員及台灣大學醫學院臨床醫學研究所王弘毅教授團隊，採集臺灣南部地區埃及斑蚊蚊卵並孵化為成蚊，進行簡化全基因組的單核苷酸多態性（SNP）分析。

研究團隊以國家蚊媒中心建置的「病媒蚊監控系統」，作為取得埃及斑蚊精確的地理資訊的依據。透過分析近親間的地理距離，利用「空間遺傳學」推算其有效擴散機率分布，建立擴散距離的機率模型來估算蚊子有效擴散距離。

研究結果顯示，埃及斑蚊有效擴散距離約為150公尺，驗證了過往研究估算埃及斑蚊的空間活動範圍，同時以科學證據支持我國登革熱防治以病例周圍戶外半徑200公尺的防治策略。值得注意的是，埃及斑蚊在台南與高雄兩城市之間有一定程度的族群分化，然而在城市內地理距離與遺傳分化並無相關，可能與台灣以行政區為防治主體有關。

黃旌集說，台灣以行政區為防治主體，因實施不同程度的病媒蚊防治措施，造成病媒蚊族群人為篩選分化，都市內高密度建築與狹窄道路為蚊子提供了遮蔽與孳生地點，同時降低了地形對其移動的阻力，反而促進蚊子擴散。

研究證實，埃及斑蚊在都市具有中等距離的擴散能力，其族群基因分化及存活率，受「都市地景」與「人為行政管理」影響高於地理障礙，說明病媒蚊的防治成效與行政區管理策略密不可分。而該研究於今（114）年2月發表於國際知名學術期刊《Molecular Ecology》的封面論文。

