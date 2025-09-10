北模作文「代理孕母」入題惹議　林靜儀：還有很多討論空間

▲代理孕母政策仍有很大的討論空間。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

北北基公立高中三年級學生北區模擬考（北模）作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為命題，引發不少考生反彈。對此，衛福部次長林靜儀說，很多人過去覺得幫助別人很好，但如果當事人換成自己親人時，就會有不一樣的想法，顯示出社會對於代理孕母還有很多討論空間。

有網友在Threads貼出截圖，抱怨這次北模作文題目與範文，內容涉及「媽媽是代理孕母」，引發許多考生反感，原PO則直言「範文真的很爛」。從中可見，寫作者以自身角度敘述，「我從來沒想過，媽媽還會懷孕。更沒想過，她懷的，不是我的弟弟或妹妹，而是別人家的孩子」，也提到母親說「有些人想當媽媽，卻沒有機會。我只是把我有的，借給她用一下。」

不少留言狠批出題者根本不合理，甚至有人形容「想到的都只有自己，總之兩篇範文都很噁心」，整起事件在學生間炸鍋，還有女學生直呼，第一次看到那麼噁心的作文題目，「到底是怎麼樣的人才會出這種題目啊？代理孕母真的很噁心，到底要怎麼煽情？我寫的時候真的有夠想吐。」認為這種題目明顯剝削女性群體，「污名化我媽的題目本來就不該存在。」

對此，林靜儀直言，不去評論考題是否適當，但在過去在談代理孕母的時候，很多人都直覺幫助別人很好， 但看到當事人換成自己親人時，就會有不一樣的想法，也很意外會引起這麼大的意見，不過也代表對於政策跟法律是不是就有不同的思考，這部分還有一些持續討論的空間。

衛福部國健署《人工生殖法》修正草案一度研擬開放代理孕母，不過因為外界爭議太大，去年12月決定脫鉤處理，只先修法處理將單身女性、同志配偶納入人工生殖對象，目前法案還沒有出行政院，送立法院討論的時程仍遙遙無期。