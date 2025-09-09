好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

▲充足睡眠十分重要。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

現代人生活忙碌，許多人睡眠不足。營養功能醫學專家劉博仁醫師分享，在門診裡常遇到一些患者，他們的血液檢查出現發炎指標 CRP（C-反應蛋白） 升高，奇怪的是沒有感冒、發燒，甚至沒有明顯感染，仔細追問生活習慣，結果往往只有一個共通點「長期睡眠不足」。

劉博仁在臉書說， 很多人以為「少睡一點只是隔天精神差」，但事實上，缺乏睡眠正在悄悄點燃你體內的「慢性發炎之火」；最新研究揭曉，睡不夠，發炎指數真的上升。

劉博仁指出，今年發表於Journal of Sleep Research的一篇最新統合分析，給了我們驚人的答案：

1、如果只是偶爾一晚沒睡好，身體還能勉強應付。



2、但是當連續三晚以上，每晚僅有4小時多的睡眠，血液中的發炎指標IL-6與CRP都會明顯上升！

劉博仁表示，換句話說，短期單晚失眠沒關係，但連續性的睡眠不足，會直接觸發身體的發炎反應；這也是為什麼很多人明明沒有感冒，卻在健康檢查時被發現CRP偏高。

劉博仁提醒，慢性發炎對健康的影響，這樣的「隱性發炎」就像體內的火苗，如果沒有及時控制，長期下來會導致：

1、心血管疾病

動脈硬化、心肌梗塞、中風風險增加。

2、代謝疾病

胰島素阻抗惡化，更容易得到糖尿病。

3、免疫力下降

抵抗力變差，容易感冒、傷口癒合慢。

4、大腦健康受損

慢性發炎與失智症發生風險有關。

5、癌症風險提升

長期慢性發炎環境，會影響細胞修復與基因穩定性。

劉博仁強調，所以睡眠不足不是小事，它可能是未來大病的開端；如何改善睡眠？讓身體回到「抗發炎模式」，改善睡眠，就是最便宜、最有效的「天然抗發炎藥」，以下幾個方法，大家一定要嘗試：

1、固定睡眠節奏

每天固定時間上床、起床，讓生理時鐘穩定。

2、遠離藍光

睡前少滑手機，改成閱讀紙本或聽輕音樂。

3、飲食調整

晚上避免咖啡因、酒精，少吃太油膩或辛辣食物。

4、放鬆儀式

熱水澡、深呼吸、輕度伸展，幫助大腦「切換到休息模式」。

5、營養加分

鎂、茶胺酸、色胺酸等天然營養素，對於放鬆與入睡都有幫助。

6、環境優化

保持臥室安靜、黑暗、涼爽，讓大腦把「床」與「睡眠」連結起來。

劉博仁提到，「熬夜不是賺到時間，而是偷偷透支健康」，如果你想要抗老、防病、保持免疫力強健，請從今晚的好睡眠開始。