女嬰全身水泡紅疹罹「色素失調症」　醫揭影響：早期診斷是關鍵

▲醫師提醒罕病兒童只要遵循醫師建議治療，能順利成長。（圖／亞大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名出生不久女嬰，活動力正常，但全身卻布滿小水泡般的紅疹，經檢查後，確診罹患罕病「色素失調症」。醫師指出，這項疾病與基因有關，影響包含皮膚、牙齒、毛髮、眼睛甚至神經系統的發育，不過只要早期診斷、積極追蹤治療，孩子依舊能在正常的生活環境中健康成長。

收治個案的亞大醫院兒科醫師陳劍韜安說明，「色素失調症」（Incontinentia Pigmenti）主要是由 X 染色體上的IKBKG基因突變所引起，屬於一種罕見的遺傳性疾病，發生率僅約1/ 40000，由於基因異常會影響細胞對發炎及壓力反應的調控，因此牽涉到皮膚、牙齒、毛髮、眼睛甚至神經系統的發育，其中又以皮膚異常是明顯的早期徵兆，目前尚無單一藥物能治癒色素失調症。

陳劍韜表示，此病與X染色體有關，所以多半發生在女嬰，男嬰一旦帶有這個突變基因，通常難以存活至出生，而透過臨床觀察，例如新生兒出生後不久會出現小水泡般的紅疹，之後逐漸轉變為深淺不一的色素沉著，形成特殊的「大理石紋」痕跡，這些痕跡雖然會隨時間淡化，卻是醫師判斷的重要依據，

▲醫師根據新生兒皮膚上佈滿有如小水泡般的紅疹，診斷罹患色素失調症。（圖／亞大醫院提供）

陳劍韜強調，除了皮膚問題，部分孩子會出現牙齒缺少或排列不齊、毛髮稀疏、指甲異常，甚至視網膜發育不全等，萬一病程牽涉到中樞神經，還可能導致抽搐或發展遲緩，因此必須跨科別整合照護；例如皮膚異常需保持清潔，避免感染，牙齒問題可透過牙科矯正，眼睛則需定期檢查，及早治療降低失明風險，若有抽搐等神經症狀，小兒神經科會介入治療並搭配復健，幫助孩子維持發展。



面對確診，家長往往擔憂恐懼，陳劍韜強調，大部分患者在醫療團隊的陪伴下，仍能順利長大成人，且隨著年齡增長，皮膚痕跡會逐漸淡化，孩子仍能像同儕一樣生活，家長不要因診斷而自責，更不必獨自承受壓力。

陳劍韜也提醒，如果家族成員若有病史，女嬰的發生風險會大幅提高，對這些高風險孕婦，醫師會建議進行產前遺傳諮詢與基因檢測，出生後若發現寶寶皮膚有異常紅疹或色素變化，則需及早就醫，由皮膚科醫師與小兒科團隊確認病情。