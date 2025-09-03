▲才30歲就腿軟！醫師驚曝肌少症年輕化，5大警訊你中幾項？ （圖／記者王威智攝）



記者王威智／綜合報導

提重物吃力、單腳站不穩？小心不是累過頭，而可能是「肌少症」悄悄盯上你！ 根據疾管署資料，肌少症雖常見於長者，但醫師提醒，從30歲開始肌肉就會逐漸流失。江坤俊醫師就分享指出，肌少症正呈現年輕化趨勢，當你發現提水壺變得費力、上下樓梯腿軟，甚至單腳站立難以維持平衡，這些看似日常的小動作，其實都是身體對你發出的「肌肉警報」。

肌少症5大警訊：你中了幾項？日常生活中就能觀察到初期徵兆。

●走路變慢：平地行走卻覺得腳步沉重，速度不如以往。

●握力下降：擰毛巾、開罐頭、提重物都感到吃力。

●上下樓梯困難：需要扶手或中途休息。

●容易跌倒：一年內跌倒頻繁，增加骨折風險。

●體重莫名下降：半年內非刻意減重，卻掉超過5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這些看似小問題，其實代表肌肉正加速流失，若不重視，將嚴重影響日後的行動力。若有多項測驗出現問題，就應提高警覺。

▲曾經輕鬆上下泳池，如今卻多了幾分吃力？那不是單純的疲憊，而可能是肌少症敲門的信號 。（圖／記者王威智攝）

四步找出高風險族群，想知道自己是否「中招」？醫師建議可以透過簡單測試。

●握力：擰毛巾或開瓶蓋，是否感覺費力？

●走路速度：快走4公尺，是否明顯比平時慢？

●單腳站立：單腳離地站超過10秒不穩？

●起立測驗：反覆從椅子坐下、站起，是否困難？

對抗肌少症最重要的關鍵，就是「吃對 + 動起來」。醫師提醒，想延緩肌肉流失，必須同時從飲食與運動著手──每天攝取足夠的蛋白質來源，例如雞胸肉、魚肉、豆製品與雞蛋，並補充維生素D與鈣質；同時規律進行重量訓練、深蹲、彈力帶等抗阻力運動，再搭配快走或游泳等有氧運動，才能有效維持肌力。畢竟，健康不只是養生課題，更是一種生活態度，「活得久，更要動得久」。

▲想對抗肌少症？吃對＋動起來，從蛋白質補給到抗阻力運動，讓肌力隨生活態度同步升級 。（圖／記者王威智攝）

肌肉代表的不只是體力，也是基礎生活品質的關鍵要素。每一次深蹲、每一口蛋白質，都是投資自己健康的態度。醫師強調，肌肉不是老了才流失，而是30歲後就逐漸退化。提早關注、養成規律運動與均衡飲食，才能延緩肌少症帶來的影響，真正做到「活得久，也動得久」。