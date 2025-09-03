青少年吸菸「同儕影響機率增17倍」　國健署：尼古丁成癮恐傷腦

▲國健署提醒，同儕吸菸是影響青少年吸菸行為的重要因素。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

青少年時期是養成吸菸行為的關鍵階段，根據國健署調查顯示，同儕是影響的重要因素，若周遭有吸菸的朋友，其機率大幅提高，甚至比沒有吸菸朋友的青少年高出17.5倍。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，為守護各階段在校學生及兒少的健康，自112年3月22日修正施行的《菸害防制法》，進一步擴大禁菸場所範圍，尤其增加大專院校，幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所等，全面將各級學校及幼托場所納入禁菸範圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究顯示，青少年時期是養成吸菸行為的關鍵階段，此時社交圈逐漸擴大，青少年在各種社交場合中有更多機會接觸到各類菸草與尼古丁產品。此外，青春期階段，青少年的大腦對尼古丁的成癮作用更加敏感，並影響學習、記憶等心肺及腦部功能。

青少年容易受到同儕行為影響，根據112年青少年吸菸行為調查顯示，若周遭有吸菸的朋友，其機率大幅提高，甚至比沒有吸菸朋友的青少年高出17.5倍（國中生22.7倍、高中職學生13.1倍）；此外，未曾吸菸學生中，有17.9％表示，未來一年內好友提供紙菸時，自己可能會吸（國中生13.6％、高中職學生21.9％）。

羅素英提醒，由調查可知，同儕吸菸是影響的重要因素，朋友是青少年在社交中不可或缺一環，若身邊好友有吸菸行為，可能會削弱青少年對菸品危害的認知與警覺心。

為因應傳統菸品及新類型產品（如電子煙、加熱式菸品等）對青少年健康危害，國健署也與教育部攜手合作，推動校園菸害防制工作，由教育部頒布「校園菸害防制實施計畫」，針對年輕族群開發特色宣導教材，提升青少年對菸害防制的健康素養。