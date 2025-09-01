淺中烘焙勝過深烘焙　醫盤點喝咖啡好處：別配這3種藥

▲喝咖啡有學問，喝對種類、時間對健康更有幫助。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

喝咖啡學問多，喝對更能發揮健康效益。基隆長庚醫院健診中心主任錢政弘在臉書分享，喝咖啡記得別和「感冒藥、抗生素、支氣管擴張劑」一起入口，並注意挑淺、中烘焙比深烘焙更能保留多酚，過濾式的總咖啡因與多酚多於義式濃縮，追求抗氧化效果應選黑咖啡而非拿鐵，飲用時機則「集中早上」最佳。

錢政弘在臉書粉專「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」分享他在節目中談咖啡健康效益的內容，指感冒藥中的麻黃素若加上咖啡因，易導致心悸、失眠；部分抗生素恐與咖啡因競爭肝臟代謝，使濃度上升、副作用加劇；支氣管擴張劑效果與咖啡相近，可能放大藥效，帶來風險。若須用藥，建議與咖啡間隔2小時，但最安全搭配一定是開水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，在烘焙度方面，錢政弘談到，咖啡主要健康來源是多酚，但烘焙時間愈長，多酚流失愈多，故淺、中烘焙相對深烘焙可保留更多的多酚，更具健康益處。

沖煮方法對於咖啡的健康效益也很有影響。錢政弘指出，一般人直覺以為義式濃縮的咖啡因較多，其實不然，因過濾式（手沖、濾掛）浸潤時間長，可溶出更多咖啡因與多酚，民眾若擔心總攝取過量，可在2者間調整。

對於黑咖啡與拿鐵怎麼選，錢政弘提到，牛奶中的酪蛋白會與多酚結合，降低抗氧化作用，所以目標若是健康效益，黑咖啡較佳，實在偏好奶香，可改為少奶版本。

針對何時喝最「划算」，錢政弘引用醫學期刊大型研究，指咖啡集中在中午前飲用，每日約2至3杯，整體死亡風險可降16%、心血管死亡降31%，若「整天分散喝」效果會打折。