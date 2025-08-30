家庭二手菸暴露率升至35.6%　研究：伴侶互相扶持有助戒菸成功

▲家庭二手菸暴露率逾3成5，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

根據衛福部最新「國人吸菸行為調查」，113年我國家庭二手菸暴露率為35.6%，相較111年28.9%有上升趨勢。國健署提醒，研究指出，戒菸能有效守護同住家人健康，並降低心血管及呼吸道疾病風險；若伴侶能互相扶持，更能提升戒菸成功率。

根據世界衛生組織（WHO）指出，二手菸霧是指當人們吸菸時，充斥在餐廳、辦公室、住宅或其他封閉空間的菸霧。二手菸害會導致嚴重的心血管和呼吸道疾病，包括冠狀動脈心臟病和肺癌，全世界每年約160萬人過早死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國健署指出，自民國98年《菸害防制法》修法上路並嚴格取締公共場所吸菸後，吸菸行為多轉入私領域，也因此增加了同住伴侶暴露於二手菸的風險。依歷年「國人吸菸行為調查」，113年我國家庭二手菸暴露率為35.6%，相較111年28.9%有上升趨勢，為守護同住伴侶與家人的健康，呼籲吸菸者應多為家人著想，減少在家吸菸，甚至下定決心戒菸。

WHO也發出聲明，戒菸永遠不嫌晚。戒菸可以顯著降低多種疾病的風險，在某些情況下，甚至可以將疾病風險降低至與從未吸菸者相當。

國健署也揭露研究，伴侶的吸菸習慣會深深影響戒菸成效，如果另一半不吸菸，吸菸者在兩年內戒菸成功率可提升；反之，若另一半吸菸，戒菸率則下降。民眾可撥打免付費戒菸專線 0800-636363，或至全國近2,700家戒菸服務合約醫療院所與社區藥局接受免費諮詢與協助。