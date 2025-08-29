ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

帶狀皰疹不只痛還恐害失智　孫維仁：疫苗是「最划算保險」

帶狀皰疹,台中慈濟醫院胸腔科陳立修醫師。（圖／院方提供）

▲施打帶狀皰疹疫苗可有效避免長期神經痛後遺症。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

在東森健康講座中，台大醫學院麻醉科名譽教授孫維仁醫師點名高齡族群，務必正視帶狀皰疹的風險。他指出，帶狀皰疹不僅會引發皮膚潰爛與水泡，更可能留下嚴重的神經痛，患者往往痛到無法入睡，更令人擔憂的是，根據國際研究，帶狀皰疹若未獲妥善治療，甚至會提升日後罹患失智症機率，民眾輕忽不得。

《ETtoday健康雲》與「東森栢馥功能醫學健康服務會館」舉辦健康講座，邀請疼痛醫學權威孫維仁主講「破解常見痠痛困擾」。

孫維仁特別提到會引起劇痛的帶狀皰疹，強調年輕時若得過水痘，病毒便會潛伏於神經根部，一旦年紀漸長、免疫力下降，病毒便可能被「喚醒」，重新爆發；他坦言，自己的妻子也曾發作，但病灶不明顯，身為帶狀皰疹專家的他，竟差點因忽視而錯判，最後仔細檢查才確認，也可見此症的棘手。

此外，孫維仁強調，不少民眾以為帶狀皰疹只是皮膚病，實際上其後遺症可能長達數月，甚至數年，所幸目前已有疫苗，而市面上完整接種2劑的費用約1.8萬元，某些人可能感覺負擔不小，但他認為這已是「最划算的保險」，因為若真的罹患，不僅痛苦難耐，還可能因神經後遺症導致失能。

身為台北市衛生局顧問，孫維仁曾建議市府補助市民接種疫苗，強調這是真正能減少社會成本的公共衛生政策。對此，他感謝市長蔣萬安支持，自今年9月1日起，北市公費補助65歲以上（55歲以上原住民）低收、中低收入戶等族群2劑全額公費施打，相信此福利除可防治疾病，更能守護生活尊嚴。

孫維仁強調，接種帶狀皰疹疫苗可有效避免長期痛苦，這也是疼痛醫學的核心價值，不僅在於治療，更在於預防，不要等痛了才後悔，能預防便應行動。

