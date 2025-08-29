林志玲、瑪丹娜墜馬臥床時間差很大　主治醫揭「快速下床」是關鍵

▲林志玲當年發生墜馬意外，在華語世界引起廣大關注。（圖／翻攝IG）

記者邱俊吉／台北報導

不少民眾第一次聽聞台大醫學院麻醉科名譽教授孫維仁醫師，是因他曾擔任藝人林志玲墜馬受傷的主治醫師。他在東森健康講座談到此經歷，並提及國際巨星瑪丹娜當時也發生落馬意外，但2人治療成果有明顯差異，一人臥床超過3個月，另一人僅數日便出院，除傷重程度之外，西方強調「快速下床」的觀念，也造成2人復原時間差很大。

《ETtoday健康雲》與「東森栢馥功能醫學健康服務會館」舉辦健康講座，邀請疼痛醫學權威孫維仁擔任主講人。他指出，林志玲2005年在中國大連拍攝廣告時墜馬，造成7根肋骨骨折，其中1根已涉及胸椎，造成劇烈疼痛，為此當地醫師採取極度保守的方式，既然動一下就痛，便用繃帶將她整個人固定起來，長時間限制她活動，以免骨折錯位。

不過，此做法雖出於安全考量，卻也影響林志玲恢復活動力的時間。孫維仁指出，當時林在對岸治療一段時間後才轉送至台大醫院，結果臥床共近3個月，康復過程相當痛苦，所幸林自己很努力，最終得以無礙出院。

當時林志玲發生墜馬意外，瑪丹娜同樣因墜馬造成肋骨骨折，對此，孫維仁說，瑪丹娜的醫療團隊強調早期活動，因此在疼痛控制下，僅僅幾天便讓她下床行走，且很快就出院，出院時已不用人攙扶，不久後便重登奧斯卡舞台，這也凸顯短期內恢復行動力的重要性。

孫維仁表示，長期臥床對患者不僅是不便，更是危險，並舉例骨折患者若臥床超過1週，半年內的死亡率可能提高逾5成。林志玲和瑪丹娜的個案見證，清楚可見醫療理念差異所造成的不同結果。

孫維仁也強調，這樣的結論並不只是看誰康復時間久，而是他認為及早減痛、及早活動，才是真正保障生活品質的方法，「透過及時止痛，病人會更快動起來、好起來」。