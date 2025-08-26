高溫害腦細胞死亡！　醫曝5警訊：恐出現永久性後遺症

▲黃軒醫師指出，一旦體溫飆到40度以上，不只會中暑，更可能導致腦細胞受損、神經錯亂，甚至出現永久性後遺症。（示意圖／翻攝自photoAC）

近日台灣各地多雲到晴，未來一週應留意高溫炎熱的天氣型態，可能出現36度以上高溫。對此，胸腔暨重症醫師黃軒就示警，若體溫飆到40度以上，不只會中暑，更可能使腦細胞受損、神經錯亂，甚至出現永久性後遺症，「炎熱天氣，不只曬黑你的皮膚，還可能偷偷烤壞你的腦！」

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，許多人以為中暑只是「流很多汗、暈眩一下」，事實上當人體的「冷卻系統」失控，大腦就像電腦 CPU一樣會過熱當機，一旦體溫衝到40度以上，腦部血流與細胞代謝就會失控，導致腦水腫（腦細胞被熱破壞，出現腫脹）、神經傳導錯亂（意識混亂、語無倫次）、癲癇及昏迷（嚴重時直接失去意識）。

黃軒說到，有臨床研究發現，中暑（Heat stroke）患者如腦部受損，康復後也可能出現記憶力下降、專注力差等後遺症，若出現頭痛欲裂、眼花耳鳴、說話顛三倒四像喝醉一樣、動作變慢或走路不穩、情緒突然暴躁或恍神，都是大腦被「烤焦了」的警訊。

黃軒指出，當大腦過熱、快當機時，應立即把人移到陰涼或有風的地方，用電風扇或冰毛巾敷在腋下、頸部、大腿內側；由於長時間大量流汗會讓鈉、鉀、鎂等「腦電流的燃料」流失，此時應迅速補充運動飲料或電解質水，這會比白開水更能幫助大腦恢復正常訊號傳導；若已經出現嚴重症狀，還是要馬上送急診。

黃軒也示警，中暑到意識改變，意味著腦部已經受傷，中暑不只是小事，而是對大腦的「燒腦危機」，從頭痛、語無倫次，到意識混亂甚至昏迷，這些都是大腦向你發出的紅色警告，而保護大腦最重要的3步驟為「降溫、補水與電解質、送急診」，如果每多拖延1分鐘，都可能讓更多腦細胞死亡。

