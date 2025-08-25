▲Joeman近年瘦身有成。（圖／翻攝自Joeman Threads、臉書）

記者閔文昱／綜合報導

知名YouTuber Joeman以拍攝開箱美食影片走紅，平時用心經營社群，大方分享日常，近年來瘦身有成的他，與剛開始拍片時的身材相當甚遠。他近日接受訪談表示，過去一年狠甩31公斤，從圓潤身形瘦成截然不同的模樣。面對外界疑惑，他也首度公開減重的真正原因，坦言並非單純為了外型，而是健康亮起了紅燈，讓他不得不痛下決心。

Joeman在YouTube頻道「我是女丑」中透露，自己是在一次健康檢查中，被醫師的嚴重警告，因為他當時的血糖數值已逼近糖尿病的臨界點，若再放任下去，很可能演變成「輕度糖尿病」。醫師提醒，糖尿病一旦確診便屬於「不可逆疾病」，終生需要控制與治療。這句話對他衝擊甚大，也讓他萌生必須徹底改變生活習慣的念頭。

除了糖尿病風險，Joeman還透露，過去自己也有「胰島素阻抗」的問題，這意味著身體在處理血糖時效率低下，增加了代謝疾病的風險。減重後，他成功擺脫這個隱憂，不僅血糖回到正常範圍，整體精神與體力也大幅改善。

對許多粉絲而言，Joeman過去的形象總是與「大胃王式」的開箱、豪邁吃播連結在一起，如今看到他健康有成的樣貌，既驚訝也心生佩服。他坦言，這段瘦身旅程並不容易，但想到能夠避免疾病纏身，就是最強大的動力。

Joeman也藉著自身經歷提醒觀眾，健康遠比外貌更重要。他說，若不是醫師當時的提醒，自己可能還沉浸在不自覺的危險之中，如今瘦下來不僅是為了自己，也希望能透過影片讓更多人正視健康檢查與體重管理的重要性。