常見5大傳染病傷心腦血管　研究曝皮蛇上身「中風風險高31%」

▲「心血管病患疫苗接種指引」發布記者會， 賈靜雯以衛教大使身份出席。（圖／記者徐文彬攝）

心血管疾病是國人主要死因之一，根據112年健保統計資料，國人每4人約有1人罹患心血管疾病 ，人數高達552萬人。中華民國心臟學會聯合台灣感染症醫學會今（21）日發表《心血管病患疫苗接種指引》，建議患者要慎防流感、肺炎鏈球菌、新冠肺炎、呼吸道融合病毒、帶狀疱疹等5大疾病，接種疫苗，避免染病造成心血管疾病風險上升。

中華民國心臟學會理事長李貽恒表示，國人十大死因當中，除了直接的心腦血管疾病，相關的包括糖尿病、高血壓等慢性病在內，人數已遠超過癌症，目前政府推動的重要健康政策，除了癌症防治，也要防心腦血管疾病的發生及惡化。

「心血管疾病患者的血管壁本就相對常人脆弱，若血管再次受到損傷，將提升心衰竭、中風、心肌梗塞的發生風險。」李貽恒說明，中華民國心臟學會與台灣感染症醫學會兩學會籌組專案小組，匯集16位跨科別醫師的專業，統整近百個國內外資料，於2025年正式發布《心血管病患疫苗接種指引》 ，建議預防的5大疾病包含流感、肺炎鏈球菌、新冠肺炎、呼吸道融合病毒、帶狀疱疹 。

▲中華民國心臟學會理事長李貽恒 。（圖／記者徐文彬攝）

李貽恒舉例，心血管病患若得到帶狀疱疹，不只容易導致患者病程惡化，兩者更具有雙向關聯性。根據本土研究，罹患帶狀疱疹後一年內，發生中風的風險比沒有得過帶狀疱疹者高出31%。相反來說，另一篇台灣研究顯示，民眾如中風，一年內罹患帶狀疱疹的風險更是未罹患中風者的25倍 。

台灣感染症醫學會醫師黃景泰說明，帶狀疱疹是由水痘-帶狀疱疹病毒（Varicella-Zoster Virus, VZV）所引起，初次感染時症狀為水痘，即使康復也可能不會消失，反而終其一生都潛藏在神經節中伺機而動 ，在免疫力低下時發作成帶狀疱疹，且急性期的疼痛可能只是個開端，令人擔憂的是還可能產生嚴重且長期的併發症，如可能長達數月至數年的疹後神經痛。

▲「心血管病患疫苗接種指引」發布記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

年度帶狀疱疹衛教大使、藝人賈靜雯分享，自己母親曾經罹患皮蛇，生活因此全被打亂，除了比分娩還劇烈的疼痛和留下無法抹去的疤痕，讓她也更加注意家人們的身體健康。

黃景泰指出，年長者以及心血管疾病患者都是帶狀疱疹的高風險族群，而心血管病患超過8成都屬50歲以上，這表示心血管病患已有兩項以上的風險因子，故更須小心帶狀疱疹會引發的併發症。

黃景泰建議，心血管疾病患者務必與主治醫師討論帶狀疱疹的預防方式，維持良好睡眠、攝取均衡營養、了解疫苗接種資訊等，建立完善的帶狀疱疹防護網。