吃蛋可補「膽鹼」抗發炎　醫：孕婦、停經女性要足量攝取

▲蛋黃是膽鹼最優質來源之一，專家建議民眾每週應適度食用全蛋。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

許多人吃蛋會覺得蛋黃比較不好吃，甚至只吃蛋白，但醫師提醒，蛋黃和魚肉、黃豆製品與堅果等日常食材，都含有強化免疫力的關鍵營養素「膽鹼」，若攝取不足，免疫細胞將有如缺彈藥的軍隊，無法有效對抗外來威脅，孕婦、停經女性應特別注意足量補充。

台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘今於臉書分享，談到提升免疫力，民眾常想到維生素C、D或Omega-3，較少人留意膽鹼，但《Frontiers in Immunology》2025年發表的綜論，其實膽鹼身兼多職，不但是細胞膜主要成分磷脂酰膽鹼、神經傳導物質乙醯膽鹼的來源，也能轉換為甜菜鹼、參與基因調控，且當免疫細胞遇到病菌，須吸收膽鹼以釋放細胞激素TNF-α與IL-6對抗，若缺乏，便難以產生足夠火力。

張家銘寫道，膽鹼需求會隨人生不同階段而變化，若孕婦攝取不足，胎兒免疫、記憶等發展可能受影響，另停經女性因雌激素下降，自行合成膽鹼的能力減弱，容易出現脂肪肝與肝纖維化，且研究發現其肝臟惡化速度甚至快於男性，故不同族群應依時期調整飲食。

此外，膽鹼還與多種常見疾病有關。張家銘指出，膽鹼本身及其衍生物甜菜鹼能抑制發炎，改善脂肪肝與糖尿病，甚至保護腦部，另有研究指出，氣喘病人連續補充6個月後，症狀、發炎指標等皆下降，顯示膽鹼在呼吸系統可扮演關鍵角色。

針對膽鹼攝取，專家建議，蛋黃是膽鹼最優質來源之一，若無特殊疾病或禁忌，每週應適度食用全蛋；其次，飲食應多樣化，魚肉、黃豆製品與堅果都是不錯選擇；再者，孕婦與停經後女性要格外留意，如飲食不足應與醫師討論是否額外補充。

張家銘提醒，健康與每天餐桌上的選擇息息相關，早餐加顆蛋，或午餐搭配豆類或堅果，都可以是強化免疫力的第一步。