嬌小女乳癌腫瘤竟大到27公分　醫：「沒追蹤」中西醫療法都無效

▲不少癌友怕化療副作用故選擇其他非傳統療法，但若未定期追蹤，任何治療可能都無效。（達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／綜合報導

治療癌症不一定選擇西醫，但若沒有定期追蹤，接受哪種療法都無效。林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在臉書分享，一名身形嬌小的50歲女性罹患乳癌，就醫時腫瘤已大到27公分，原來她在5年前已知身體有異，決定靠中醫療養，但期間「沒有追蹤」，才讓腫瘤變這麼大。

廖繼鼎在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」提到，該患者身高不到160公分，體重不足50公斤，左側乳房卻有一顆27公分大的腫瘤，並坦言早在5年前已發現腫塊，但一直依靠中醫調養，這些年來都未定期評估療效，也沒做任何檢查，直到腫瘤長太大，才尋求西醫治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此個案，廖繼鼎指出，個人不反對患者選擇中醫、自然療法或其他方式，因為治療是病人的自由，但若缺乏持續追蹤、檢查，等於療效不佳還堅持原有方向，那就只會讓癌症愈加棘手。

廖繼鼎感嘆，癌症並非絕症，但若等到癌細胞已嚴重擴散，才回頭依賴化療或手術，結果往往不理想，還可能將責任歸咎於西醫治療，而事實上奪走生存機會的不是藥，「拖延」才是致命關鍵。

對於許多民眾聽到化療仍感畏懼，廖繼鼎認為，化療會帶來副作用，卻也是抑制癌細胞最有效的方法之一，且醫療團隊會透過支持性療法降低不適，目的就是盡量在治療與保護之間取得平衡。

廖繼鼎提醒，病人選擇治療方式沒有絕對的對錯，但必須勇於面對現實，應定期檢查並隨時調整策略，一定要把握時間，切勿心存僥倖。