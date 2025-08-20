丹娜絲豪雨災民「健保欠費暫緩催繳1年」　4縣市災區適用

▲健保署因應風災，南部災區民眾暫緩健保費催繳與移送行政執行。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

丹娜絲風災加上後續連續豪大雨重創台南、嘉義，中央健保署今（20）日宣布針對災區民眾暫緩健保費催繳與移送行政執行一年，若原本因積欠健保費已被移送執行者，將一律暫緩執行1個月，減輕受災民眾經濟壓力，專心進行災後清理與生活重建。

丹娜絲颱風及豪雨造成台南、嘉義不少民眾房屋受損或淹水財損，為協助災民與投保單位儘速恢復正常生活，健保署上午宣布啟動欠費暫緩行政執行，將由健保署南區業務組主動向各地執行分署聲請暫緩健保費行政執行作業。

根據行政院公告丹娜絲颱風風災災區範圍為台南市、嘉義縣、嘉義市以及高雄市新興區。健保署南區業務組科長紀慧媛表示，只要民眾的戶籍地或投保單位的證照登記地址位於行政院公告的災區範圍內，健保署都將暫緩欠費催繳及移送行政執行，暫緩期間從8月4日至114年9月4日。

紀慧媛指出，若原本因積欠健保費已被移送執行者，將一律暫緩執行1個月，若之後確認為災民，則再暫緩一年催繳欠費和移送行政執行，請民眾安心。健保署強調，此項措施以實際行動支持災民渡過困境，亦將持續視災情發展與中央政策調整協助內容。

民眾欲進一步了解相關協助措施及後續配套等事宜，請撥打健保署免付費諮詢專線0800-030-598，手機請改撥(02)4128-678。

▲健保署啟動欠費暫緩行政執行。（圖／健保署提供）