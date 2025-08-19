新生兒腸病毒重症+2　女嬰出生5天發病「加護搶救中」

▲疾管署副署長曾淑慧說明新生兒腸病毒。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內再爆新生兒腸病毒重症！疾病管制署今（19）日公布新增2例個案，分別是中部8天大男嬰及南部5天大女嬰，兩者發病後很快就轉為重症，出現疑似敗血症情形，後續通報檢驗確認感染伊科病毒11型，目前都還在加護病房治療。疾管署副署長曾淑慧提醒，新生兒腸病毒疫情持續，感染後5天是輕症轉重症高風險期，提醒家長時時注意家中嬰幼兒狀況。

疾管署防疫醫師林詠青表示，中部未滿月男嬰是7月下旬出生，因為黃疸留院照顧一週，返家後隔天也就是出生第8天出現食慾變差症狀，再回於診所治療，4天之後出現心跳急促、血氧下降，轉至醫院急診，因為出現肝指數異常、血小板低下、凝血功能異常等疑似新生兒敗血症情形，收治加護病房，目前已經住院三周；疫調顯示個案母親產前有上呼吸道症狀，父親陪產當天有發燒，不排除是因為家人感染。

至於南部未滿月女嬰，林詠青說明，個案7月底出生，母親產前有發燒、喉嚨痛症狀，所以出生後即入住嬰兒室隔離空間，觀察4天無異常返家，但就在回家之後、出生第5天出現紅疹及嗜睡，次日因食慾、活力下降及新生兒黃疸等情形返診檢查時發現發炎指數異常，經轉診至醫院治療，並出現體溫過低、凝血功能異常、皮膚瘀斑等疑似敗血症徵候，目前在加護病房住院兩周。

依據疾管署監測資料顯示，近兩周腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，第33周（8月10日至8月16日）門急診就診計7,291人次，較前一周（6,922人次）上升5.3%。近四周實驗室監測顯示社區腸病毒仍以伊科病毒11型為多，且新增新生兒感染伊科病毒11型併發重症病例，新生兒重症發生風險持續。

今年累計13例腸病毒感染併發重症確定病例（含7例死亡），仍為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計10例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。

疾管署表示，新生兒感染腸病毒併發重症風險持續，請準媽媽持續提高警覺，生產前14天至生產後如有出現發燒、呼吸道感染、腹瀉等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師，生產前後避免出入人多擁擠或通風不良的公共場所及接觸有症狀人士，並加強洗手及呼吸道衛生。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速就醫。另家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。