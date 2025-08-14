食藥署稽查抓7款巧克力不純　1業者「逾期原料」已做成產品售出

▲「枯麻熊巧克力工坊」查獲逾期原料。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「114年度巧克力製品製造業稽查專案稽查結果」，其中嘉義市的「枯麻熊巧克力工坊」查獲「初榨可可脂」原料過期4個月，其中有一部分已經製成產品售出。食藥署表示，依違反《食安法》開罰新台幣6萬元罰鍰。另還有台北市「擇食股份有限公司」有7款巧克力產品成分含量不足。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，專案查核28家業者，部分業者登錄資料不全、食品良好衛生規範準則（GHP）或定型化契約未臻完善等缺失，皆已限期改善完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另抽驗22件巧克力原料、14件可可豆原料、2件植物性食用油脂原料及21件成品，均符合規定或複查合格。查核185件巧克力產品標示，其中2家業者（24件產品）標示不符規定；另於1家業者查獲逾期原料，違規事項皆已由所轄衛生局依法完成處辦。

▲▼食藥署今公布「114年度巧克力製品製造業稽查專案稽查結果」。

查獲逾期原料業者為嘉義市的「枯麻熊巧克力工坊」，今年4月稽查時，查獲逾期「初榨可可脂」原料（有效日期：2024/12/2），過期4個月，其中有部分原料已經製成產品售出。

標示不符規定業者為台北市「九日風股份有限公司」販售的多款巧克力產品營養標示熱量計算不符，依《食安法》裁處7萬元；台北市的「擇食股份有限公司」有7款巧克力產品成分含量不足以標示巧克力，依照《食安法》裁處4萬元。

▲「枯麻熊巧克力工坊」查獲逾期原料。