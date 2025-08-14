全國公告3萬多處禁菸區　「急診入口、停車場」最常有人偷抽菸

▲《菸害防制法》擴大禁菸場所，中央授權地方政府公告更多禁菸區。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

《菸害防制法》擴大禁菸場所，中央授權地方政府公告更多禁菸區，累計至113年底，全國合計公告3萬3,997處禁菸場所。根據統計，針對全國禁菸場所，地方政府已開罰逾9千件違規案，總罰鍰金額超過4,600萬元，另調查也發現，「醫療機構急診出入口」及「停車場附近」為二手菸暴露率較高的法定禁菸場所。

《菸害防制法》已於112年3月22日修正施行，修正重點包含擴大禁菸之室內外公共場所，將大專校院、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所，以及未設有獨立空調及獨立隔間之室內吸菸室的酒吧與夜店等，均列為全面禁菸之場所。

依據國健署國人吸菸行為調查結果顯示，法定禁菸公共場所二手菸保護率已達93%，但113年禁菸公共場所（包含醫療院所、各級學校、室外運動場所、休閒、娛樂及消費室內場所等）二手菸暴露率為7.1%，較111年4.0%上升。

國健署去年委託財團法人中華民國消費者文教基金會在5月至10月期間以實地訪查（明訪）及不定點不預期實地觀察（暗訪），瞭解菸害防制法第18條及第19條禁菸場所的法令遵循情形。結果顯示，在明訪抽樣全國429個禁菸場所中，於14個場所發現「違規吸菸行為人」，尤其在醫療機構發現民眾容易於急診出入口或停車場附近吸菸。

國健署菸害防制組簡任技正陳麗娟指出，《菸害防制法》第18條與第19條授權各地方政府得因地制宜，考量進出人數及滯留時間等相關因素，以公告方式，指定轄區內法定以外之禁菸場所（例如公車候車亭、校園周邊通學步道、戶外休閒娛樂場所、連鎖便利商店前騎樓及基層醫療院所前騎樓等），累計至113年底，全國合計公告3萬3,997處禁菸場所。

根據統計，自112年3月22日至114年7月31日，地方政府衛生局稽查禁菸場所共計132萬餘次，針對違法吸菸者計裁處6,601件，罰鍰金額新台幣1,291萬餘元；未張貼明顯禁菸標示計裁處2,477件，罰鍰金額新台幣3,311萬餘元。