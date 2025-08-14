內部員工「偷拍公文」po網諷王鴻薇　食藥署長道歉：已調離現職

▲食藥署署長姜至剛。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國民黨立委王鴻薇8月1日為監督政府預算，向各部會索取標案相關資料，但6日上午被衛福部食藥署內部人員將相關公文拍照後，並搭配嘲諷言論，發布至社群平台Threads。對此，食藥署署長姜至剛今致歉，直言這是絕對不允許的行為，已在第一時間針對違規的同仁予以記過處分，並調離現職。

王鴻薇13日在臉書發文表示，雖然感謝公務員的辛勞，也尊重其言論自由，但在上班時間於社群媒體攻擊在野黨，甚至公開拍攝公務電腦上的公文，已經違反行政中立原則及行政院文書處理手冊第69點規定。

食藥署內部人員在Threads上的相關貼文內容針對王鴻薇，內容語帶諷刺地提及其監督行動，並稱「臺北市民大家早上好〜您一直信賴的中華好兒女-王氏鴻薇，開始秋算台派音樂產業囉，讓大家久等了，提供您各位要的民意國民黨一言堂，讚讚讚」。

對此，姜至剛今上午在立法院接受媒體聯訪時公開致歉。他強調，對同仁的行為感到非常遺憾，要進一步說聲道歉，這是絕對不允許的行為，第一時間立即啟動政風調查，已記過處分並調離現職，絕對不允許同仁們在公文書上有任何違規行為，內部也會再進行教育。