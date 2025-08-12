飯前先吃這一口！研究揭「優格開胃」防肥胖、抗老化　還能幫降血糖

▲日本研究發現飯前先吃優格好處多。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

常聽到健康的飲食順序，採取先吃蔬菜、肉、澱粉，可以控制食量，也可以先攝取蔬菜中的膳食纖維及營養，並減緩後續糖分的吸收，多個研究提到，飯前先吃優格，也能達到與吃蔬菜類似的效果，日本同志社大學生命醫科學部糖化壓力研究中心的八木教授說明，優格不只是腸道健康的好幫手，更是預防肥胖和延緩老化的秘密武器。

日本同志社大學生命醫科學部糖化壓力研究中心的八木教授解釋，優格含有豐富蛋白質，能刺激胰島素分泌，更重要的是能促進腸道激素GLP-1的釋放，有效降低血糖。此外，優格中的乳酸成分更是關鍵，「乳酸能延緩食物從胃部進入小腸的時間，讓糖分吸收變慢，避免血糖突然飆高。」

為什麼要避免血糖急升？八木教授解釋，血糖劇烈波動會引發「糖化作用」是肥胖與老化的元凶之一，當蛋白質被糖改變結構，長期下來會導致皺紋、皮膚鬆弛、骨質流失與動脈硬化等老化狀態。

日本一項實驗找來10名20至40歲男女，分別測試三種飲食順序，單純吃150克白飯、先吃沙拉再吃白飯，以及先吃200克優格再吃白飯。結果發現，先吃優格組的餐後血糖上升幅度最小、下降速度最快，另一項針對9名健康受試者的研究更發現，攝取優格中的乳清蛋白後，血液中的GLP-1濃度顯著提升，證實優格確實具有調節血糖的生理機制。

美國威斯康辛大學的研究更進一步指出，餐前吃低脂優格（約230毫升）不僅能改善餐後血糖代謝，還能降低高熱量飲食引發的發炎反應，在一項為期九週的飲食干預實驗顯示，優格作為「開胃菜」能在餐後數小時內改善與內毒素暴露相關的生物標記，對肥胖族群的葡萄糖代謝特別有幫助，長期下來有助降低心血管與代謝疾病風險。

不過，想發揮優格的腸道保健作用，也要注意食用時機，八木教授提醒，乳酸菌怕酸，若想讓活菌存活到腸道，建議飯後食用更佳；但若以控制血糖為目標，則可在飯前吃，即便是死菌，也同樣能調節免疫系統，持續補充仍有益健康。