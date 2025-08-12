ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「聯馥食品」進口產品出包　法國芥末醬二氧化硫超標

「聯馥食品股份有限公司」從法國輸入的「芥末醬」檢出二氧化硫超標。（圖／食藥署提供）

▲「聯馥食品」從法國輸入的「芥末醬」檢出二氧化硫超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境查驗最新不合格產品，其中有1批「聯馥食品股份有限公司」從法國輸入的「芥末醬」檢出二氧化硫超標，另有2批自越南輸入的「鮮榴槤」，在邊境被檢出殘留農藥不合格。

「聯馥食品股份有限公司」從法國輸入的「芥末醬」被檢出二氧化硫0.079g/kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，漂白劑亞硫酸氫鈉於其他加工食品，用量以二氧化硫殘留量計為0.030g/kg以下。食藥署將針對「聯馥食品股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

根據食藥署統計，從114年2月4日至114年8月4日止，受理法國的「芥末醬」，報驗批數為36批，檢驗不合格批數為5批，不合格率為13.9%，檢驗不合格原因皆為二氧化硫殘留量不合格。

另本次共有2批自越南輸入的「鮮榴槤」，在邊境被檢出殘留農藥不合格。1批是「泓匯國際有限公司」報驗的越南鮮榴槤，檢出殘留農藥亞托敏0.02 ppm及撲克拉0.02ppm；依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑亞托敏及撲克拉的法規容許值皆為0.01ppm。食藥署針對「泓匯國際有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

另外1批是「豐碩生鮮蔬果股份有限公司」報驗的越南鮮榴槤，檢出殘留農藥毆殺松0.06ppm及達馬松0.03ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑毆殺松的法規容許值為0.01ppm、殺蟲劑達馬松為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01 ppm。食藥署針對「豐碩生鮮蔬果股份有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

根據食藥署統計，從114年2月4日至114年8月4日止，受理越南報驗的「鮮榴槤」，報驗批數為703批，檢驗不合格批數為16批，不合格率為2.3%，檢驗不合格原因為重金屬鎘及殘留農藥不合格。食藥署已經從114年7月22日起至9月11日止，在邊境對越南報驗的「鮮榴槤」採逐批查驗，抽驗比例為100%。

