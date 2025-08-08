前職棒球星戰勝血癌　潘忠韋揭「8個月化療、2度骨髓移植」歷程

▲潘忠韋撐過化療、骨髓移植及慢性排斥等煎熬，鼓勵沈玉琳用樂觀心情面對病情，並相信會有好的結果。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／台北報導

藝人沈玉琳罹患血癌，據傳可能要進行骨髓移植，讓許多粉絲擔心。對此，曾苦於血癌並接受骨髓移植至今逾5年的前職棒球星潘忠韋，今上午為沈玉琳隔空打氣說，他在電視上總是很樂觀，希望他繼續保持這種心情，把自己交給醫師，而且要相信事情會有好的結果，正面看待治療，一定有機會好好陪伴家人。

潘忠韋曾是家喻戶曉的中華隊與職棒球員，目前是專業球評。回憶當年確診血癌，他說，一開始完全沒有想到，只覺得經常有點發冷，但就在轉播中華隊上一次的12強賽事時，突然感到脊椎「像被電流擊中一樣，有很明顯的抽痛」，這才請假去檢查，結果很快就轉到血液腫瘤科，然後醫師又很快要求住院、準備骨髓移植，「這一切都來得太突然了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對確診前的症狀，潘忠韋提醒民眾，入院前他反覆低燒1個多月，但因為都不到39度，沒特別警覺，想說可能是疲勞，所以只吃退燒藥，結果就醫時，發現白血球竟已接近7萬（正常值4千到1萬），檢驗後證實是急性淋巴性白血病。

潘忠韋提到，當時的治療漫長又辛苦，他先接受為期1個多月的誘導化療與類固醇治療，隨後再進行4至5次鞏固化療，撐過長達8個月療程後，才進入骨髓移植階段，而第一次移植是透過慈濟骨髓資料庫找到非親屬捐贈者，「可惜沒有成功『種上去』」，但考量病情急需，醫療團隊於是改採他哥哥潘忠勳的半相合（染色體僅50%相符，排斥較強）骨髓進行第二次移植。

▲潘忠韋化療時間長達8個月，過程辛苦。（圖／翻攝潘忠韋臉書）

此外，潘忠韋在治療過程中曾轉院，是從馬偕醫院轉到台大癌醫中心，他表示，由於自己的移植屬於異體移植，而台大團隊在這方面更具經驗，於是經討論後決定轉院，由台大完成移植及後續追蹤。

對於移植後的排斥反應，潘忠韋則說，當時歷經連續2周高燒，全身黏膜發炎，皮膚有大片潰瘍，伴隨劇烈腹瀉，所幸醫療團隊迅速投藥並調整療程，這才熬過危險期，並進入與慢性排斥共處的階段。

潘忠韋表示，慢性排斥帶給他至今幾乎不曾中斷的神經性疼痛，「我的雙腳是24小時一直隱隱作痛」，不但影響日常活動，也曾干擾睡眠，一度須依賴鴉片類止痛藥才能睡著，但長期使用讓他情緒陷入低潮，後來改用普拿疼等其他止痛藥，情緒副作用終於減輕，他也才找到和疼痛共存的平衡點。

▲螢幕上的沈玉琳總是笑嘻嘻，未來卻將面臨多種治療挑戰。（圖／翻攝Facebook／沈玉琳的御琳軍）

即便時刻都會痛，潘忠韋仍堅持每天運動。他說，如果不動，擔心體能會下滑很快，更怕跌倒，所以堅持日行萬步，同時會進行深蹲以加強核心，每個方向各10次，「不用器材，也不佔時間，卻能維持力量」，病友也可多參考。

對於同為名人的沈玉琳也確診血癌，潘忠韋說，雖不知道沈是哪種型別，但可能一樣都要面臨化療、骨髓移植等挑戰，他為對方打氣說：「電視上的你總是很樂觀，相信你也會用這樣的心情去面對病情，把身體交給台大的醫療團隊，然後相信事情有好的過程，結果也會好。」

潘忠韋如今雖已無法在球場上飛奔，但仍活躍於轉播工作，他笑說，感謝醫護人員、家人與社會各界的支持，「我很幸運，能走到今天，還能用我的故事鼓勵別人」。