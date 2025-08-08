一票人羨慕「躺下就能秒睡」　專家曝警訊！

▲專家透露，「一下子就能入睡」可能是自律神經疲勞的現象，導致無法維持清醒。（示意圖／unsplash）

文／CTWANT

不少人以為「秒睡」是件很幸福的事，但沒想到是警訊！炎炎夏日，不少民眾可能出現「越睡越累」的情況，日本專家示警，「一下子就能入睡」並非睡眠品質好的表現，這是自律神經疲勞的現象，且假日「報復性補眠」恐打亂生理時鐘，讓睡眠品質變更差。

根據日媒《J-CAST》報導，日本電視節目《羽鳥慎一晨間秀》近日以「猛暑導致失眠」為主題，探討高溫對睡眠品質的影響，並請來主持人與來賓自我檢測「睡眠負債」狀況，引起觀眾熱烈共鳴。

主持人羽鳥慎一透露，自己平日因工作需早起，到了週末即使自然醒，仍會「強迫自己再睡一次」，希望補足平日的睡眠不足。

節目列出8項常見睡眠債徵兆，包括：一躺上床不到5分鐘就睡著、夜間醒來超過2次、平日靠鬧鐘也叫不起來、一早醒來還是覺得沒睡飽、起床後4小時仍出現疲倦或嗜睡感、假日睡得比平日多2小時以上，下午容易無法集中精神，以及坐車容易打瞌睡。

羽鳥表示，自己符合「入睡太快」與「假日睡更久」2項睡眠債的指標。節目常駐評論員、資深記者玉川徹也分享，自己適逢假日也會「強迫自己多睡一點」，顯示平日壓力與作息失衡，讓人週末不自覺進入「補眠模式」。

針對這樣的現象，東京睡眠診所院長梶本修身指出，許多人誤以為「一下子就能入睡」是睡得好的表現，但其實這可能是自律神經疲勞的現象，導致無法維持清醒。

至於假日想多睡超過2小時，梶本修身說，代表平日睡眠嚴重不足，這種「報復性補眠」反而會打亂生理時鐘，讓下一次的睡眠品質更差。

醫師提醒，長期睡眠債未清，可能影響免疫力、情緒與專注力，建議民眾即使在假日，也應維持規律作息，養成穩定且優質的睡眠習慣，才能在酷暑中維持好精神。

