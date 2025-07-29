台南高雄增4例類鼻疽「1人住加護」　疫情恐燒到8月底

▲衛福部長邱泰源說明豪雨過後防疫衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

丹娜絲颱風後國內出現類鼻疽疫情，疾病管制署今（29）日公布上周新增4例類鼻疽，分別是高雄3例、台南1例，年齡50多歲至80多歲，均為男性，其中一人病況較嚴重住進加護病房。這兩天中南部再次傳出淹水災情，疾管署預期未來1個月內為類鼻疽高峰期，慢性病患如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫。

疾管署今日召開「豪雨後防疫重點說明」記者會，由衛生福利部部長邱泰源、疾管署署長莊人祥、副署長羅一鈞共同出席。

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邱泰源表示，近期大量降雨導致多處積水或淹水，民眾易因接觸污水、污泥或環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病疫情；籲請民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟，遠離傳染病。

▲豪雨後防疫三步驟。（圖／衛福部提供）

疾管署公布國內上周新增4例類鼻疽，分別是高雄3例、台南1例，年齡50多歲至80多歲，均為男性。丹娜絲颱風後已經累計10例個案，其中2人死亡，分布為高雄9例、台南1例；今年累計本土32例為歷年同期新高。

羅一鈞指出，其中一例比較嚴重個案是台南60多歲男性，本身有糖尿病、心血管疾病，7月中旬發燒胸悶，5天後前往急診，懷疑感染進行檢驗血液培養留觀，7月22日病況突然惡化血壓降低，醫院培養也驗出類鼻疽，收治加護病房給予抗生素治療，到今天狀況比較好轉已轉到一般病房。

莊人祥說明，類鼻疽桿菌存在於土壤、水池、積水環境中，常見為皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染，但也可經由吸入受污染的塵土而感染，颱風過後因泥土受到翻攪，讓原本存在於深層土壤的類鼻疽桿菌，跑到土壤表層，常為吸入性感染，颱風/淹水後一個月內為類鼻疽高峰期。

羅一鈞提醒，高風險族群為有糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人，重症機率較高，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，有上述慢性病的民眾如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫。

▲衛福部舉行豪雨後防疫重點說明」記者會。（左起）莊人祥、邱泰源、羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

莊人祥指出，民眾進行環境清理應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷。

此外，污水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池、飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。居家可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭；遭污染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用，減少腹瀉情形發生。

莊人祥補充，目前雖無本土登革熱、屈公病例，但雨後可能使感染風險增加，民眾仍應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並徹底清除閒置、廢棄容器，刷洗留下器物去除蟲卵，妥善收拾或倒置，使用中的儲水容器務必刷洗並加蓋或加掛細網。

羅一鈞表示，目前各地方政府共調撥15,427瓶漂白水提供家戶消毒，尚存136,861瓶，衛福部已調撥3,456瓶酚類消毒劑予地方政府 (南投縣1,056瓶及臺南市2,400瓶)，尚存16,553瓶，可供縣市庫存不足時緊急支援調度。疾管署也發布致醫界通函，呼籲醫療院所提高警覺，即時通報相關傳染病，以利衛生單位及早採取防治措施。

▲雨後清消注意事項。（圖／衛福部提供）