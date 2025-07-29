公費肺癌篩檢上路3年　逾8成確診者揪出早期

▲國健署肺癌篩檢，揪出8成早期癌。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣在111年7月起實施肺癌篩檢政策， 截至今年6月30日止，已有21萬7,744人完成篩檢，其中有逾2500人確診，有8成3都是早期肺癌（0或1期）。國健署提醒，若民眾有「持續咳嗽未見改善、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促或喘鳴、持續胸痛、聲音沙啞、骨關節疼痛、體重無預警下降或食慾不振」等症狀，應儘速就醫檢查。

肺癌標準化死亡率雖長期呈現下降趨勢，但仍位居我國癌症死因之首，皆源於肺癌早期並無明顯徵狀，等到身體出現顯著症狀時已多為晚期。依據衛福部111年癌症登記資料顯示，肺癌若能在0期或1期及早發現，5年存活率可高達9成以上；但若延誤至第4期則驟降至僅1成，這說明了早期發現的重要性。

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▲近年全球不抽菸肺癌患者增加。（圖／達志／示意圖）

國健署在111年針對高風險族群提供2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查。篩檢對象包括「具肺癌家族史」的40至74歲女性或45至74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌以及50至74歲且吸菸史達20包-年以上，戒菸未達15年的「重度吸菸者」。

衛福部部長邱泰源今公布最新篩檢結果，截至6月30日止，已有21萬7,744人完成篩檢，其中2,506名確診者中，就有2,069人為早期（0或1期）發現。而在所有確診者中，有1,659人具肺癌家族史，746人有重度吸菸史，101人同時具肺癌家族史及重度吸菸史。



若更進一步針對受檢者進行風險因子與診斷期別交叉分析，具肺癌家族史者中，89.3%為早期，晚期僅占7.7%；重度吸菸者則有68.2%為早期，晚期比率26.1%雖高於具肺癌家族史者，與實施篩檢前之110年全國肺癌期別分布（早期僅35.3%，晚期達61.3%）相比，篩檢仍明顯提高早期診斷率，翻轉肺癌診斷期別。

肺癌權威、中央研究院院士楊泮池進一步指出，以前大家都以為肺癌只是抽菸引起的，但全世界不抽菸的肺癌一直在增加，仍有三分之一的肺癌是沒有抽菸者，這種情形在亞洲，特別是東亞、女性身上特別明顯，台灣也有三分之二的肺癌病人問不到有抽菸習慣，而台灣的肺癌篩檢也已成為全世界的標竿。