9歲童「草莓舌」高燒不退　醫揪出「猩紅熱」：症狀像感冒易忽視

▲醫師提醒，感染猩紅熱，會出現紅色凹凸不平的「草莓舌」。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

9歲的奇奇連續多日發燒，家人雖有反覆帶到診所求診，卻遲遲未改善，且他的身體開始出現粗糙的紅疹，手指開始脫皮，進一步就醫檢查發現，合併有咽喉疼痛、扁桃腺紅腫並化膿以及「草莓舌」症狀，做咽喉培養檢查，才發現是感染A群溶血性鏈球菌，確診為猩紅熱，給予抗生素治療後，3天退燒、紅疹也逐漸退卻。

台北慈濟醫院兒科部李致任醫師指出，猩紅熱是一種由A群溶血性鏈球菌引起的急性細菌性疾病，好發於5至15歲的學齡兒童，常見於冬末春初，由於初期症狀與一般感冒相似，如喉嚨痛、發燒、頭痛、嘔吐與腹痛等，因此容易被忽視。

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李致任說，猩紅熱的特徵性表現包括舌頭表面呈紅色並有凹凸不平的「草莓舌」、砂紙般的粗糙紅疹與指尖脫皮，若未及時診斷與治療，可能導致中耳炎、肺炎、腎絲球腎炎、風濕性心臟病甚至罕見的中毒性休克等併發症。

診斷上，醫師會根據臨床症狀判斷，必要時採咽喉分泌物作細菌培養確定病因。李致任表示，治療主要以盤尼西林或安莫西林等抗生素和退燒藥為主，療程需10天，即便症狀改善也必須完成療程，避免細菌殘留造成復發，不過猩紅熱多數在正確治療下可順利痊癒，除藥物外，病人須多休息並補充水分，才有助於症狀緩解與康復。

由於目前無疫苗可預防猩紅熱，因此日常預防措施格外重要。李致任提醒，應教導孩子勤洗手、佩戴口罩、避免與他人共用餐具或毛巾等物品，並在孩子出現不尋常的皮膚變化、紅疹或發燒時，及早就醫檢查，若已確診猩紅熱，則應在服藥滿24小時且退燒後再恢復上學或外出，以降低傳染風險，避免疾病反覆或擴散。