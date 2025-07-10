4加熱菸業者退出審查申請　國健署：資料準備不足

▲國健署與地方機關嚴抓違法販售加熱菸。（圖／董氏基金會提供）

記者趙于婷／台北報導

新版《菸害防制法》在2023年3月22日起上路，除了納管電子煙之外，也有條件開放「加熱菸」，只要經過健康風險評估，就可以上市販售，不過至今已經兩年半下來，沒有任何一家業者通過審查。對此，國健署署長吳昭軍指出，一開始有11家業者申請，目前只剩7家業者，但不是審查太嚴格，是業者自己資料準備不足才退出。

《菸害防制法》在112年3月22日修正施行，根據新法第7條第1項規定，「中央主管機關公告指定之菸品，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得為之。」衛福部已公告指定菸品（加熱菸）健康風險評估審查辦法，並已訂定審查申請書格式、所需檢附文件、資料、物件及審查收費標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在加熱菸審查部分，吳昭軍今日受訪時回應，一開始有11家業者申請審查，總共有12項產品，目前只剩7家業者，共8項產品，有一些業者主動退出，並不是審查的問題，大多是因為資料準備不足而退出。

他表示，在審查部分，第一屆委員結束以後，已經由第二屆委員續審，正在持續努力銜接兩邊委員，從共識會議到資料的審視、後續的審查，都積極在處理中，只要有相關結論，就會對外公布，一切都尊重專業的審查結果。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！