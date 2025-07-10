ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

4加熱菸業者退出審查申請　國健署：資料準備不足

夜店違法賣加熱菸。（圖／董氏基金會提供）

▲國健署與地方機關嚴抓違法販售加熱菸。（圖／董氏基金會提供）

記者趙于婷／台北報導

新版《菸害防制法》在2023年3月22日起上路，除了納管電子煙之外，也有條件開放「加熱菸」，只要經過健康風險評估，就可以上市販售，不過至今已經兩年半下來，沒有任何一家業者通過審查。對此，國健署署長吳昭軍指出，一開始有11家業者申請，目前只剩7家業者，但不是審查太嚴格，是業者自己資料準備不足才退出。

《菸害防制法》在112年3月22日修正施行，根據新法第7條第1項規定，「中央主管機關公告指定之菸品，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得為之。」衛福部已公告指定菸品（加熱菸）健康風險評估審查辦法，並已訂定審查申請書格式、所需檢附文件、資料、物件及審查收費標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在加熱菸審查部分，吳昭軍今日受訪時回應，一開始有11家業者申請審查，總共有12項產品，目前只剩7家業者，共8項產品，有一些業者主動退出，並不是審查的問題，大多是因為資料準備不足而退出。

他表示，在審查部分，第一屆委員結束以後，已經由第二屆委員續審，正在持續努力銜接兩邊委員，從共識會議到資料的審視、後續的審查，都積極在處理中，只要有相關結論，就會對外公布，一切都尊重專業的審查結果。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

關鍵字： 國健署 加熱菸 電子煙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台灣緊急心導管治療重要推手　黃瑞仁用拓荒者精神翻轉逆境

醫界3典範形塑風格　黃瑞仁以「僕人式領導」打造幸福團隊

睡太多會傷腦　研究：睡超過9小時恐影響認知能力

馬偕醫院耗時3個月完成碳盤查獲認證　力推醫療產業綠色轉型

久坐不只容易胖！醫師揭「心血管、癌症、憂鬱」風險全曝光

28歲男壞壞太猛「陰莖啪一聲」！以為沒事　切開包皮才知嚴重撕裂

藍環章魚中毒有4症狀　醫揭「沒有解毒劑」：熬過24小時才能活

守護頭頸癌患博「大刀故鄉」美譽　慈院陳培榕獲頒醫療奉獻獎

4加熱菸業者退出審查申請　國健署：資料準備不足

嚇爛！「下體長肉芽」捏破長越多　菜花男崩潰：我母胎單身耶

讀者迴響

回到最上面