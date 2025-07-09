喪屍煙彈再爆3款相似物質　食藥署預告列二級管制藥

▲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類毒品，資料照。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類毒品犯罪快速攀升，已經列為第二級毒品。為配合法務部增列相關的新興濫用物質，食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」，新增三項與依托咪酯相近的物質列為第二級管制藥品，生效後這些物質僅限科學用途，相關學術單位須申請登記及許可，違反規定依法最高可處30萬元罰款。

食藥署4日預告修正「管制藥品分級及品項」，增列丁托咪酯、三氟依托咪酯、氟托咪酯等依托咪酯相近物質為第二級管制藥品。

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食藥署管制藥品組副組長張志旭表示，這是因為檢警調單位已查獲這些新興濫用物質，為防範該些物質淪為新興濫用物質或毒品先驅原料，造成社會危害，法務部毒品審議委員會議已經在5月29日決議將該些品項增列為毒品。

張志旭說，這三項新興濫用物質不具醫療用途，但評估仍可能有科學上使用，食藥署於6月16 日管制藥品審議委員會議審議，並依會議決議列為管制藥品並辦理預告等法制作業程序，相關預告至7月18日截止，然後就會送行政院，之後公告上路。

張志旭說，這些物質列管之後，將僅准許科學用途，而學術單位若想使用於醫藥教育研究試驗，必須領有管制藥品登記證之外，還必須設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支、銷毀、減損及結存情形，每年申報收支數量。

食藥署表示，未領有管制藥品登記證而輸入、輸出、製造、販賣、購買管制藥品者，將依違反管制藥品管理條例，處6萬到30萬元罰鍰；領有管制藥品登記證者，未於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支、銷毀、減損及結存情形者，可處6萬到30萬元罰鍰；領有管制藥品登記證者，未定期申報，可處3萬到15萬元罰鍰。