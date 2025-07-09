長庚研究：長者睡眠差「腦中廢物排不出」　加速神經退化

▲王長庚公益信託啟動「健康老化研究計畫」，由林口長庚醫院腎臟科方基存教授（左3）主持。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣將進入超高齡社會，長庚健康老化研究團隊今（9）日公布最新研究成果，針對健康高齡長者腦部磁振影像進行分析，結果顯示主觀睡眠品質不好的人，其血管周圍空間擴散張量影像分析指數越低，顯示腦淋巴系統清除功能下降，且記憶功能越差，無法排出代謝廢物的情況下，恐加速神經退化過程。

林口長庚醫院腎臟科教授方基存表示，慢性睡眠問題在高齡長者中極為普遍，約有40%至70%的高齡長者深受其擾。失眠已被證實與神經認知障礙(如失智症)、憂鬱症、自殺及心血管疾病風險上升有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林口長庚醫院一般及老年精神科主任李淑花說明，研究團隊針對72名年齡從66歲至88歲的健康高齡長者，進行磁振造影(MRI)、匹茲堡睡眠品質量表(PSQI)問卷調查，以及與香港大學心理學系教授李湄珍合作，採用血管周圍空間擴散張量影像分析技術(DTI-ALPS)，量化腦淋巴系統的代謝清除功能，並分析其與大腦結構連結與功能連結的關聯，以及兩者的相互作用或關聯程度。

分析結果發現，主觀睡眠品質愈差者，其血管周圍空間擴散張量影像分析指數愈低，顯示腦淋巴系統清除功能下降，且記憶功能越差。進一步發現，僅在睡眠品質良好的高齡長者中，其大腦核心區域的「結構」與「功能」連結之間能夠合作順暢；而在睡不好的高齡長者中，則觀察不到大腦區域間的合作。

▲腦淋巴系統模型。（圖／長庚醫院提供）

林口長庚醫院影像診療部副主任杜振豐指出，大腦中的腦淋巴系統有清掃機制，堪稱「腦內清道夫」，能把不需要的代謝廢物清除出去，尤其在深度睡眠期間，此作用最為活躍。因此當睡眠受到干擾，清除功能便會下降，毒素積累，恐加速神經退化過程。

林口長庚醫院中醫針傷科、台灣睡眠醫學會醫師劉耕豪指出，提升腦淋巴功能可從日常作息維持良好睡眠做起，包括營造舒適睡眠環境、固定作息時間、避免睡前攝取刺激性飲品、減少螢幕使用等。

若能落實健康睡眠行為，將有助腦淋巴系統維持清理與修復功能，進而保護認知與記憶能力。另外，有文獻指出適當補充Omega-3脂肪酸、規律運動與良好睡眠習慣皆可能有助於腦部代謝功能。

劉耕豪也提到，睡眠講求晝夜節律，以活動量來說，白天運動量大，晚上的睡眠就深，但如果保持久坐不動的生活型態，睡眠就會停在比較淺的地方，活動量不管是低強度的超慢跑，甚至高強度運動，只要有活動，對健康都會有所幫忙。