猩紅熱創5年新高！疾管署：噬肉菌社區流行「3至12歲最多」

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

感染科醫師示警，近期有噬肉菌別稱的A型鏈球菌感染個案明顯增加，不僅造成咽喉炎、猩紅熱等輕症，甚至有毒性休克症候群重症個案出現。疾管署副署長羅一鈞今（8）日說明，透過健保資料分析今年猩紅熱就診創5年同期新高，社區內確實有A型鏈球菌流行且處於高原期；不過分析國內去年至今約200例侵襲性感染菌株，僅有3%屬於較危險的M1UK毒性菌株，國內侵襲性風險相對低。

長庚醫院副院長、兒童感染科醫師邱政洵日前示警，過去兩周臨床出現很多A型鏈球菌感染個案，一個門診就可以看到2至3名猩紅熱的病人，上周更收治到一名重症的8歲學童，發病不到兩天就演變為「毒性休克症候群」，目前都還在住院治療，社區內確實有A型鏈球菌流行。

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羅一鈞指出，由於A型鏈球菌並非法定傳染病，疾管署透過健保診斷碼以猩紅熱作為指標進行勾稽。疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，猩紅熱就診人次從去年11月底逐漸上升，一直到今年5月中旬達相對高點，到目前處於高原期階段，就診個案以3至12歲兒童為主。

羅一鈞表示，猩紅熱從5月以來都處於相對高點，高於今年其他月份，而猩紅熱就是春夏之交流行病症，情況符合預期。但有兩處比較意外，第一是因為新冠疫情期間防疫措施，讓2020年至2024年猩紅熱就診相當低，但是今年5月初就診一度高達239人次，上週就診更達245人次，創下5年同期新高，判斷A鏈流行，回到疫情前水準。

其次，羅一鈞指出，A型鏈球菌新興變化毒性菌株M1UK，比較容易出現嚴重的毒性休克症候群，於2022年在歐洲、日本都有流行；長庚醫院則在2022年首度偵測該菌株在國內出現，疾管署後續和長庚合作，從去年到現在分析約200名侵襲性菌株，僅3%屬於M1UK的毒性基因菌株，顯示未在國內出現流行，侵襲性風險相對低。

羅一鈞指出，猩紅熱是古老疾病，醫師都熟知且了解要開立抗生素治療，不過猩紅熱會引起發燒、咽喉炎、全身紅疹等症狀，常常和腸病毒難以區分，要特別注意。疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君補充，A型鏈球菌使用抗生素治療一定要用滿10天，才能預防風溼性心臟病，也避免治療不徹底導致抗藥性等情況。