勒頸是家暴致命警訊　醫：伴侶出現6行為快求助

▲土城家暴謝男當街殺害妻子與小姨子，兇殘震驚全國。（圖／記者陳以昇攝）

記者邱俊吉／台北報導

謝姓男子當街砍殺妻子與小姨子，家暴負面影響震驚全台。專家表示，國內現有「台灣親密關係暴力危險評估表2.0」，原本設計是供醫療相關人員使用，但研究證實準確度高，民眾也可參考以加強自保，不過「家暴零容忍」，即使量表分數不高，心中仍覺驚恐，一樣要積極求助，以免釀成無可挽救悲劇。

家暴處遇專家、精神科開業醫師楊聰財表示，他曾參與「台灣親密關係暴力危險評估表」（TIPVDA）最初設計，如今已改版為2.0，其測量方式簡單，準確性也足夠，民眾可參考使用，但僅有量表絕對不能取代專業介入、評估，這點要特別注意。

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在TIPVDA中，「對方曾對你有不能呼吸的暴力行為」加權分數最高，是否代表這是最危險徵兆？楊聰財解釋，這類行為如勒/掐脖子、悶臉等，不僅致命風險高，且有強烈的控制意圖，還不容易留下痕跡，故被視為致命暴力的強烈指標，量表分數也最高，民眾若已承受勒頸虐待，恐已是最後警報，要趕快求救。

TIPVDA對於傷害性器官、未經同意將人監禁或帶走這2種行為，加權分數也較高，對此，楊聰財說明，傷害性器官極具侮辱性、侵犯性，會導致受害者嚴重的身心創傷，表示加害者對伴侶安全已不放心上，而不經同意限制對方自由，則意味加害者試圖完全控制伴侶的生活，並使其更加孤立以便施暴。這2種行為都反映加害者有極端控制慾，且預示暴力恐將升級，因此被量表賦予較高權重。

▲使用TIPVDA量表有助民眾掌握自己的家暴風險 。（圖／翻攝衛福部官網）

楊聰財強調，TIPVDA分數是用來評估風險等級的指標，分數愈高代表風險愈高，但分數低於20分絕不代表能完全放心，只要有任何形式的暴力，都該視為警訊。

楊聰財也建議，受害者不需等到TIPVDA中的危險行為出現才反應，有以下任一種行為出現便該提防：

●言語、情緒暴力持續升級： 包含頻繁的辱罵、貶低、威脅、恐嚇，或使人感到被孤立、無價值。

●控制行為日益明顯： 例如嚴格限制交友、社交活動，或檢查手機與訊息，或要求報告行蹤，或控制財務，或想離開時施以威脅、情緒勒索。

●推、抓、打等肢體衝突首次出現： 即使只是一次輕微的推擠，都應被視為警訊，許多致命家暴案都是從看似輕微的肢體衝突開始。

●暴力行為後「蜜月期」： 加害者在暴力行為後常表現悔恨、道歉、承諾改變等，但隨後暴力又發生，這種循環模式是家暴典型特徵，代表問題並未解決。

●破壞個人的界線、尊嚴： 任何使人感到被侵犯、不尊重，或被強迫做不願意的事（無論是否涉及性）的行為。

●使人感到害怕或威脅： 最直接指標就是受害者的「直覺」，若開始感到害怕、擔心自己安全，或在施暴人身邊會覺得不安，即為「需要求助」最明確信號。

楊聰財提醒，家暴零容忍，若自己或身邊的人正經歷家暴，請不要猶豫，立即撥打113保護專線，或聯繫當地家庭暴力防治中心、婦女服務中心等機構，「沒有什麼比你的安全與健康更重要」。

《ETtoday新聞雲》提醒：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。



