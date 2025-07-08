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糞便潛血陽性「罹癌風險增30倍」　醫：快做大腸鏡

▲大腸鏡、大腸癌、內視鏡。（圖／123RF）

▲糞便潛血若為陽性，罹患大腸癌的風險是常人的20至30倍，要趕快安排大腸鏡檢查。（圖／123RF）

記者邱俊吉／台北報導

收到糞便潛血陽性報告，別鐵齒！醫師表示，這不是「再驗一次就好」的時候，因為根據國健署統計，潛血陽性個案在大腸鏡檢查中約50%會發現大腸息肉、5%確診大腸癌，高達8成陽性者其實已有腺瘤性息肉，此為身體發出的紅色警訊，不可輕忽。

馨蕙馨醫院胃腸肝膽內視鏡中心主任吳宗勤在臉書粉專「腹內的日常 吳宗勤醫師」寫道，糞便潛血檢查不能直接診斷癌症，但能察覺肉眼無法看見的出血來源，可能是痔瘡、肛裂，也可能是癌前病變或早期大腸癌，特別要注意的是，研究發現糞便潛血陽性者未來罹患大腸癌的機率，高達一般人的20至30倍，延遲進一步的大腸鏡檢查，可能增加病情惡化的風險。

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另有數據顯示，若未按建議安排大腸鏡檢查，大腸癌死亡風險將升高64%；延後6個月後受檢，罹癌機率將增加30%；若延後1年，確診大腸癌風險將達2.8倍。

吳宗勤寫道，大腸鏡檢查能成為黃金標準原因有2點，首先是可全面觀察腸道，發現出血點或可疑病灶，此外還可即時切除息肉，阻斷癌變進程；絕大多數大腸癌是由腺瘤性息肉經年累月演變而來，早一步發現、處理，即可有效防癌。

此外，吳宗勤提到，「我沒症狀」不代表沒問題，早期大腸癌最常見症狀正是「沒症狀」，且腫瘤出血常是間歇性，不是每次檢查都能驗出，故後續潛血檢查即便轉為陰性，也不能推翻第一次的陽性結果。

吳宗勤提醒，面對糞便潛血陽性，正確做法只有一個：儘速安排大腸鏡檢查，特別是早期大腸癌5年存活率可達90%以上，早一步處理，對自己、家人都是負責任的表現。

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關鍵字： 健康 檢查 大腸癌 潛血 警訊 大腸鏡

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