貧血、感冒恐是急性血癌！基因檢測+創新藥物　助落實精準治療

圖、文／ 中華民國血液病學會提供

急性骨髓性白血病是成人最常見的血癌，台灣每年約新增950至1000名病患。 中華民國血液病學會理事長柯博升醫師說明，急性骨髓性白血病常見四大症狀為「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」與「骨骼疼痛」，常被誤認為貧血或感冒而延誤就醫，導致患者就診時已危及生命。

中華民國血液病學會「急性骨髓性白血病工作組」召集人、臺大醫院血液腫瘤科教授侯信安醫師指出，伴隨高齡化趨勢，國內急性骨髓性白血病發生率逐年攀升。過去認為此疾病好發於年長者，但台灣一項回溯性研究顯示，50歲至59歲中壯齡患者增加幅度顯著，中年民眾不應輕忽。

柯博升醫師指出，目前急性骨髓性白血病已有多款標靶藥物能延長患者存活率，甚至有機會痊癒。若出現上述症狀，應把握治療時機。健保自去(2024)年5月起也部分給付「次世代基因定序檢測」(簡稱NGS)，可幫助患者找到個人化最佳治療方案，增加存活率並延長存活期。

侯信安醫師說明，除了年紀較輕、身體條件相對較佳的中壯齡病患有機會透過治療延長存活期；針對復發率高或難治型的急性骨髓性白血病患者，現有三款標靶藥物獲得健保給付，包括BCL-2抑制劑與FLT-3抑制劑。BCL-2抑制劑可幫助患者，將平均存活期從3個月延長到12個月以上。FLT-3抑制劑搭配化療，可幫助基因變異的高風險病患，消滅異常血球細胞並恢復正常血球細胞數量，大約有7成患者可以受惠此兩款藥物。5月1日起，也給付用於維持治療的新款口服去甲基化藥物，延長患者的無復發存活期。

侯信安醫師表示，急性骨髓性白血病仍面臨三大挑戰，分別為：NGS檢測健保給付限制、標靶等創新藥物給付嚴苛、創新治療未接軌國際。柯博升醫師強調，標靶藥物不僅能延長患者存活率，也提供痊癒可能，盼放寬給付條件與加速藥物核准，增加藥物可近性提升患者存活率，落實個人化精準治療。

血液病學會邀請醫師正視急性骨髓性白血病的治療挑戰，希望能接軌國際，達成個人化精準醫療目標。此外，為讓病友在抗癌路上不孤單，侯信安醫師召集全台多家醫院血癌醫療專家，發表升級版《血癌全攻略》專書；血液病學會也與癌症希望基金會攜手推出《血癌攻略》LINE數位衛教工具，引導癌友認識治療方式、藥物副作用及日常照護，配合醫療團隊積極抗癌，一起「髓基應變、癒見希望」！

