61歲男腎臟移植後「體內竟長滿寄生蟲」！從肺部一路爬到皮膚

▲男子腎臟移植後，體內竟爬滿寄生蟲，整個人彷彿被「活吞」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

器官移植可以續命，也可能出現感染引發的慘劇！國外《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）近日發布一篇罕見醫療個案，美國一名61歲男子接受腎臟移植手術後，體內竟爬滿寄生蟲，從肺、腹部一路爬到皮膚，造成他感到噁心、嘔吐和口渴，住院治療卻病情惡化，還一度休克；最終男子在注射專門對抗該寄生蟲的藥物後，身體得以康復。

根據外媒《Live Science》報導，《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）公布一篇罕見醫療個案，美國一名61歲男病患在麻省總醫院接受腎臟移植手術，約10個星期後，男子開始有噁心、嘔吐和過度口渴的狀況，之後因發燒和腹痛又到麻省總醫院治療；怎料，男子住院後病情急轉直下，出現呼吸衰竭和休克的症狀，身上還有星芒狀紫色皮疹。

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經過一系列排查後，確認沒有細菌和病毒感染的可能，加上病患血液中「嗜酸性球」指數飆升，因此懷疑與寄生蟲感染有關。傳染病專家依各種線索推測為「糞桿線蟲」感染，立刻聯繫器官捐贈機構，進行捐贈者血液樣本比對，確定捐贈者居住於加勒比海地區，血液內有糞桿線蟲抗體，確定病患的感染源來自移植的腎臟。

在《新英格蘭醫學期刊》中提到，美國近10年僅發生萬分之14器官移植案例涉及寄生蟲感染，但糞桿線蟲就占比高達42%。而該起個案，確定病患接受移植手術前，身上未攜帶該寄生蟲抗體，在術後體內才出現大量寄生蟲，蔓延腹腔、肺部和皮膚。確定病因後，醫療團隊使用抗寄生蟲藥物伊維菌素（ivermectin）進行治療，最終成功將病患體內寄生蟲清除，他的身體也漸漸康復。

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