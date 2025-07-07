女性看A片「動機決定性福感」　研究：一起看可能更冷感

▲女性看A片的動機比男性多元，且女性更喜歡和伴侶一起看。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

愈來愈多女性會欣賞色情圖片和色情影片，但觀看的動機、造成的影響，卻與男性大不同。一項橫跨42國、參與者超過9萬人的大型研究發現，女性若是基於追求愉悅或好奇而觀看色情影像，性福感會上升，但若是與伴侶關係不佳、為解悶而看，性福感反而會更差，與男性觀看可單純享受即時快樂有明顯差異。

成功大學健康照護科學研究所教授林宗瑩參與這項研究，負責台灣的資料收集與彙整，他指出，各國瀏覽色情影像的女性普遍緩步上升，根據色情網站Pornhub報告，2021年女性觀眾占35%，2023年為36%，而與男性相比，女性較常與伴侶一同觀看，且偏好軟性內容。

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此外，過往研究雖發現，男性觀看色情影像常與較差的性功能有關，女性則與性功能較無負面關聯，不過女性觀看動機相對多元，包括好奇、幻想、減壓、自我探索、學習性知識、彌補性不滿足等，但醫學界一直沒有深入了解。

林宗瑩表示，由於多數研究聚焦男性，對女性理解有限，故加拿大蒙特利爾大學的學者結合匈牙利羅蘭大學、美國內華達大學雷諾分校及耶魯大學團隊，邀請多國在相關領域的專家，發起這項跨國、跨性別的大型研究，而台灣部分共透過網路收集2685份有效樣本，涵蓋男、女與非二元性別。

此研究結果顯示，為滿足好奇、愉悅而觀看色情影像的女性，本身有性功能問題者較少，性慾也較高，但若是因性不滿足而看，則性福感會愈看愈低，且相關發現不論東、西方女性皆然，沒有明顯文化差異。

林宗瑩說明，整體而言，研究發現女性若出於正向動機如愉悅、好奇等而觀看色情影像，性福感會提升；如為負向動機如逃避、補償等而看，則可能造成惡化，若有伴侶，則恐殃及伴侶關係。此外，若伴侶中僅單方面一頭熱，另一人其實不感興趣，則一起看色情影像也可能加深疏離。

▲最新研究發現不論是東方或西方女性，若看A片動機是出於負向動機如逃避、補償等，性的不滿足感會更強烈。（示意圖／翻攝圖庫pexels）

該研究也調查各國受訪者對性傾向的認定，例如台灣填答為異性戀者占75.9%，韓國約75.7%，日本約66.5%，而美國僅46.2%，加拿大也只有50.9%，顯示西方國家相對於東方文化的保守性，可能有更高的自我認同與出櫃意願。

根據研究結果，相較於男性觀賞色情影像多可獨自享受，女性對此行為仍有較高比例與伴侶關係寄予連結，對此，林宗瑩建議女性，「若另一半請求一起看但妳不想看，要坦白講，不要勉強自己」；如已對伴侶不滿，最好也別自己私下看，以免接下來的相處更糟，應盡量設法溝通。

林宗瑩認為，這類研究有助於打破對女性觀看色情影像的污名化，也期待未來可針對男性進行更深入探討，以補足對於性別差異的理解。