健康食品開放宣稱「膝關節保健」功效　須做12周人體食用研究

▲食藥署公告新增宣稱膝關節功效保健食品。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」及「健康食品之膝關節保健功效評估方法」，明訂保健食品可有膝關節保養功效。食藥署表示，業者需要依照規定完成人體食用研究，才可宣稱有保健膝關節功效，未經評估核可者，只要擅自宣稱功效，可處3年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

食藥署於114年7月3日公告訂定「健康食品管理法所稱保健功效之項目」及「健康食品之膝關節保健功效評估方法」，食品依該評估方法執行保健功效評估試驗，經科學結果驗證產品具保健功效，得向中央衛生主管機關申請健康食品查驗登記。

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根據衛福部目前公告的「健康食品管理法所稱保健功效之項目」，包括「骨質保健、調節血脂、胃腸功能改善、免疫調節、牙齒保健、護肝、調節血糖、延緩衰老、抗疲勞、輔助調節血鐵、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質及膝關節保健」共14項保健功效項目及其評估方法。

食藥署食品組組長劉芳銘指出，本次新增膝關節保健功效項目及其評估方法，需以人體食用研究，就健康食品對膝關節保健功效評估，規範評估試驗要件、檢測方法及保健功效敘述。

健康食品若未來想宣稱有膝關節保健功效，業者必須進行人體食用研究，有相關人數和對象規定，適用對象以45歲至80歲為主，且要排除孕婦、曾有膝關節創傷或手術病史、嚴重心臟血管疾病，食用研究對象需要服用至少12周，比對前後的功效。