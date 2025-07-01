早上不餓可以不吃嗎？營養師：注意代謝變慢、脂肪囤積

▲早餐真的很重要嗎？（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

俗話說：「早餐要吃得像皇帝，午餐要吃得像平民，晚餐要吃得像乞丐。」這句話聽起來好像很有道理，畢竟早餐是一天的第一餐，能提供能量和營養！但隨著現代生活的改變，很多人不再每天吃早餐，甚至覺得不吃早餐可以減少熱量攝取，有助於控制體重。

早餐真的這麼重要嗎？

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營養師張語希說，答案是：因人而異。早餐確實有助於恢復一夜代謝，提供能量，穩定血糖，還能提高專注力和記憶力，但不吃早餐並不一定對所有人有害，重點是一天的總熱量和營養是否均衡！

．如果早上不太餓或沒時間

張語希建議，可以選擇輕盈但富含營養的食物，比如水果、堅果、優酪乳或全穀類產品，既能補充能量又不會增加腸胃負擔。

．好好吃早餐

張語希最建議選擇含有蛋白質、碳水化合物和健康脂肪的食物，能幫助你長時間保持飽足感，穩定血糖

研究顯示：不吃早餐可能與體重增加有一定關聯

雖然不吃早餐看似減少了熱量，但代謝率降低和暴飲暴食的風險，反而可能導致體重增加！張語希強調，找到適合自己的飲食模式才是關鍵。

1、代謝減慢：長時間不進食會讓基礎代謝率下降，燃燒的熱量減少

2、飢餓感爆發：不吃早餐會讓你午餐或晚餐時吃得更多，尤其容易選擇高熱量食物

3、血糖波動：跳過早餐可能導致血糖不穩定，讓你更容易選擇甜食來補充能量

4、激素失調：不吃早餐會影響控制食慾的激素，讓你更難控制進食量

5、夜間進食傾向：不吃早餐的人可能晚上會吃得更多，而晚上代謝較慢，容易囤積脂肪

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