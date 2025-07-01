快訊／新生兒腸病毒爆第5死！男嬰併發心肌炎肝炎「出生6天亡」

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新生兒腸病毒疫情嚴峻！疾病管制署今（1）日公布國內上周又確認一起新生兒腸病毒死亡個案，是北部4天大男嬰，感染腸病毒併心肌炎、肝炎，經加護病房治療仍不幸於發病第3天過世，為今年第5例新生兒腸病毒死亡。疾管署示警7月底均為新生兒腸病毒流行期間，請家長和新生兒醫療照護機構提高警覺。

根據疾管署最新監測，上周腸病毒就診人次6696人次，較前一周6892人次略降2.8%，尚未進入流行期，評估是因為放暑假減少校園傳播所致；不過新生兒腸病毒疫情仍持續，上周另增一起新生兒腸病毒重症死亡個案。

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疾管署表示，死亡個案為北部男嬰，出生4天開始陸續有嗜睡、活動力下降、發紺等症狀，隔日出現心搏過緩、呼吸困難轉至醫院，診斷為心肌炎、肝炎併休克疑似腸病毒感染，收治新生兒加護病房治療並給予免疫球蛋白，檢驗為腸病毒陽性，經積極治療仍不幸於發病第3天死亡，為今年第6例新生兒腸病毒重症，也是今年第5例新生兒腸病毒死亡。

今年累計9例腸病毒重症(含6死)，重症病例數為6年同期最高，其中新生兒佔6例(含5死)，5例為伊科病毒11型重症，今日公布個案的腸病毒分型檢驗中。

因應新生兒腸病毒疫情，疾管署已依「114年腸病毒流行疫情應變計畫」於6月17日成立應變工作小組，與地方政府共同執行各項應變策略，全國共有89家腸病毒重症責任醫院確保腸病毒重症不漏接，衛生局持續辦理托嬰中心和產後護理之家感控查核，今年共辦理489家托嬰中心和56家產後護理之家感管查核，分別佔所有機構數的28%和22%，目前已完成查核之414家托嬰中心和40家產後護理之家，全數合格。

另疾管署也已於6月24日發函要求全國1720家托嬰中心和255家產後護理之家於7月15日完成腸病毒防疫自我查檢，由地方政府稽核查檢結果，倘有不符合項目，須追蹤機構於1周內完成改善。