攝取「8類營養素」可防空污危害　多喝水也能排除毒素

▲透過使用口罩、空氣清淨機等初級預防，可有效減輕空污危害。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

空氣污染對健康影響深遠，該如何防護，專家一致認為應以「避免污染物進入體內」的初級預防為關鍵，例如使用口罩、空氣清淨機，並可再搭配次級預防如多喝水、補充維生素等，但即使付出諸多努力，要完全防堵空污仍有難度，改善環境中的空氣品質方為上策。

根據台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣肺癌學會推出的「空氣污染與肺部健康」手冊，初級預防主要包括配戴口罩及使用空氣清淨機。若要避免PM2.5，N95口罩可提供最強防護，但若考量日常便利性，則建議使用醫療口罩或經國家認證的防霾口罩。

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針對空氣清淨機選購，民眾應綜合考量CADR（潔淨空氣輸出比率）數值、噪音、耗電量、價格與耗材成本，其中CADR愈高，雖代表淨化速度愈快，但這通常是清淨機全速運轉下測量的結果，若在日常低速模式下，效能僅為最大值20%至30%；此外，清淨機在密閉空間效果最佳，若常開窗，效果將打折扣。

除防堵空污毒物進入體內，也可進行次級預防，建議多補充水分以促進腎臟排出，並攝取抗氧化與抗發炎營養素，如維生素A、B群、葉酸、C、D、E，以及胡蘿蔔素與Omega-3脂肪酸等，不過這些營養素雖可能有助減緩污染引起的氧化壓力、慢性發炎，但可證實防護效益高低的證據仍有限。

專家指出，要降低空污傷害，改善空氣品質是最根本解方，因此不僅民眾要強化自我防護，政府更應加強推動減排政策與跨部門合作，才是守護國人健康的長遠對策。