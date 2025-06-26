醫師罹腦癌堅持安寧！愛女回憶歷程「對自己寬容、對家人溫柔」

▲連純慧（右）從台大副院長黃國晉（左）手中獲贈台大醫院吉祥物醫寶。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

「選擇安寧是對自己寬容、對家人的溫柔」連純慧女士分享已故父親連振坤醫師在台大醫院走完人生最後一程的故事，他2年前確認罹患腦癌且腫瘤達7.5公分大，接受手術當日就表達「如果復發絕對不再開刀治療」，要接受安寧與器捐。父親生前形象瀟灑帥氣，不願接受徒勞無功的治療甚至讓自己不成人形，經過安寧病房20天充滿尊重、細心的照護下，最後如他所想，漂亮且乾淨的離世。

台大醫院今（26）日舉辦「台大醫院130週年院慶研討會記者會，緩和療護三十載：深耕、傳承、共創未來」分享30年來照顧超過萬名末期病人的安寧緩和醫療經驗。

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連純慧分享自己的爸爸是中醫師，投入中醫界服務超過40年，過去沒有任何慢性病、三高問題，但或許是新冠疫情期間太過繁忙，口罩、面罩、隔離衣不離身，看診量也比平時繁重，就在疫情結束之際，健康狀況出現戲劇性的轉折。

2023年10月，連醫師半夜起床如廁時，在非常熟悉的浴室裡重重摔了一跤，他當下就警覺這件事情非同小可，由家人送往急診接受電腦斷層檢查，發現腦中有直徑達7.5公分的大腫瘤，確認為惡性度極高的腦癌。

▲連純慧和父親連振坤醫師一同出遊。（圖／連純慧提供）

連純慧說，父親在第一次動腦部手術的前一天就交代，如果不久後復發，他絕對不開第二次刀，並且叮嚀要接受安寧照護跟器官捐贈。「這兩件事是他在診所貼海報貼了一輩子的東西，如果自己遇到就應該要身體力行，因為他也是這樣子勸病人。」

雖然連醫師手術後復原狀況良好，卻在約半年後、第二次回診時發現，左腦也長出一顆不到1公分的惡性腦瘤，疾病復發。當時外科醫師希望能繼續治療，但他堅持要坦然接受生命的終點，也希望大家尊重他的決定。

「爸爸的決定絕對不是放棄治療」連純慧回想，爸爸從不避談死亡，面對重大惡疾且生命終點已經看得到的狀況下，他不願意再勉強自己去做許多可能是徒勞無功的治療，且這些治療有可能讓他最後整個人是變形的，父親是一個瀟灑帥氣的人，不能接受自己最後是變形的，這是對他自己的寬容。

另一方面，連醫師不希望全家傾盡所有人力與資源來照顧他，「因為活下來、還在這個世界上行走的家人，必須要有足夠的精力以及資源繼續過自己的餘生」，這是他對家人的溫柔。

▲連純慧分享已故父親連振坤醫師在台大醫院走完人生最後一程的故事。（圖／記者洪巧藍攝）

隨著腦瘤逐漸變大，連醫師逐漸面臨癱瘓失能，住進台大醫院安寧緩和病房接受照顧。連純慧回想，台大家庭醫學部醫師黃獻樑一來就熱情地說「連醫師我來看你了！」當時爸爸即使無法言語，仍開心努力把身體撐起來和醫師互動。

連純慧表示，父親態度雖然坦然，但在意識清楚情況下，看著身體功能因腦部腫瘤逐漸喪失，這段過程仍很艱難，台大醫院緩和醫療病房主任姚建安給予的關懷有很大幫助。

到了離世的前一天，連純慧在病房志工協助下幫爸爸洗澡，讓他走的時候是乾乾淨淨、如同自己所期待的樣子；嚥下最後一口氣的時候，姚建安更在病房裡陪伴爸爸長達1.5個小時。在安寧病房約20天的時間，醫療團隊種種的悉心對待與照顧讓全家人備感欣慰。

連純慧坦言，縱使父親坦然面對生命最後一段路，對家人而言還是很心痛，至今每天都非常思念他。她也分享自己如何跨越悲傷，義大利作家Erri De Luca著作中有著一句話「逝者離開的是時間，不是生命。」意味著逝去的生命會透過親友的思念，不斷留在人世間，就像她在此分享爸爸的故事，但願大家在死亡到來前，盡心、盡力、盡情度過這一生。

▲台大醫院130週年院慶研討會，緩和療護三十載。（圖／記者洪巧藍攝）