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他天熱昏倒竟是心肌梗塞　醫揭發作關鍵：高溫逾30度風險上升

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲天氣炎熱時心肌梗塞等急性冠心病風險上升。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

高溫也會造成心肌梗塞！一名70多歲老先生接近中午在公園運動時昏倒送急診，原本以為是中暑，沒想到竟然是急性心肌梗塞，若不治療有高達3成以上的死亡率，非常危險。醫師指出，溫度上升會導致血液的黏滯性增加、膽固醇上升、血管內皮受損，進而增加血栓形成的機會，當氣溫超過30℃風險會逐漸升高，心血管疾病患者一定要特別警覺。

收治個案的國泰醫院心血管中心醫師蘇彥伯說明，心肌梗塞或是急性冠心症，通常是因為供應心臟養分的冠狀動脈退化，產生斑塊堆積在血管內皮中造成阻塞，進而造成心肌的缺氧和胸悶胸痛的症狀，若斑塊造成冠狀動脈血流的急性阻斷，甚至可能會出現休克或猝死的情形。

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該個案在經由心血管中心團隊快速的啟動緊急心導管手術，阻塞的心臟血管順利地被打通並放置了血管內支架，經過兩個星期的密集治療後，順利地出院。

不過老翁家屬最初一度以為是中暑，以為心肌梗塞都是天氣冷、寒流才會發作。蘇彥伯解釋，溫度上升會導致血液的黏滯性增加、膽固醇上升、血管內皮受損，進而增加血栓形成的機會。高溫造成的體液減少更會加重上述的現象，過度的脫水在某些病人身上甚至會發生低血容休克、或是因電解質不平衡而發生致命性的心律不整。

蘇彥伯強調，夏季氣溫超過30℃時，發生急性冠心症的風險會漸漸升高，當溫度超過31.5℃，風險會增加接近3成，後續每上升1℃，整體的死亡風險會增加3%，倘若病人同時伴隨高齡或是糖尿病，過高的溫度更會增加因為冠心病而死亡的風險。

蘇彥伯也提到，典型的心肌梗塞症狀包含胸悶、胸痛，疼痛可以連到肩膀、後背、或是頸部，同時伴隨頭冒冷汗、喘不過氣等等，嚴重時會造成低血壓休克、甚至是心臟發生心律不整或心臟停止而昏厥或猝死。有抽菸習慣、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、腎功能不全或洗腎患者、高齡等都是屬於高風險的族群。

蘇彥伯建議高風險患者在天氣炎熱時務必多留意氣象預報，於高溫警訊時避免外出做劇烈的戶外活動，有需要出門時，必須做好遮陽避免陽光直曬，同時注意足夠的水分和電解質補充避免脫水。

另也建議室內環境儘量保持涼爽通風，若室內溫度過高時，最好還是要有適度的空調，空調的溫度最好設定在26-27℃上下，不但省電，而且可以避免室內室外的溫差過大，反而造成不適甚至是增加急性冠心症的機會。

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關鍵字： 高溫 心肌梗塞 心血管疾病 國泰醫院

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