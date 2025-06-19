吃完早餐就想大號？　原因曝光

▲不少人吃完早餐會想上廁所。(圖／達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

營養師呂孟凡表示，吃完早餐就想大便嗎？這可能是「胃結腸反射」（Gastrocolic Reflex），在早晨及餐後特別活躍，善用這項生理機制可作為改善便祕的策略。

呂孟凡在「營養麵包（呂孟凡營養師）」臉書說，不知道大家有沒有一個經驗，早上起床，早餐開始吃沒幾口，就突然有便意而想上廁所？這個狀況在她兩名兒子身上都非常明顯，通常兒子喝完早餐牛奶沒多久就會大便；另一名兒子則是吃早餐吃到一半，就會說「我要大便」，然後跑去廁所。

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呂孟凡表示，她前陣子才偶然知道，該現象其實有個專有名詞「胃結腸反射」，知道之後用原文搜尋以前的教科書，發現裡面沒有突然放心，不是自己沒學好。

呂孟凡解釋，胃結腸反射是一種生理性反射，負責在進食後調控下腸胃道的蠕動功能，由於胃結腸反射的作用，當食物進入胃部並引起擴張時，結腸蠕動會隨之增加；胃結腸反射透過調節蠕動，將已攝取的食物向遠端（朝向直腸）移動，來騰出空間以容納更多食物攝取。

呂孟凡指出，整個胃結腸反射的過程包括很多階段，而這些階段調控則是多因素的，涉及神經、機械性及旁泌作用的調節物質；多種神經胜肽被認為是此反射的潛在調節因子，包括膽囊收縮素（cholecystokinin）、血清素（serotonin）、神經降壓素（neurotensin）、胃泌素（gastrin），已知並被研究的三個調控中心，包含肌源性調控、荷爾蒙調控與神經調控。

呂孟凡說，在消化的階段性反應中，乙狀結腸是受到最大影響的區域，其表現為一連串周期性的收縮與放鬆，以將食物向遠端朝向直腸推進；這些收縮由肌神經叢（myenteric plexus）產生，並由外肌層（muscularis externa）執行，胃結腸反射會在進食後產生便意。

呂孟凡提到，當食物進入直腸並造成壓力上升時，胃結腸反射會促進透過排便，來排出直腸內的內容物；胃結腸反射在早晨及餐後特別活躍，善用這項生理機制可作為改善便祕的策略。

呂孟凡表示，特別是對於兒童與高齡患者而言，養成每天早餐後立即如廁的習慣，有助於建立規律排便喔！也可以試試看在早餐時，攝取富含膳食纖維的食物，可以幫助胃結腸反射更上一層樓。