2病童出生被宣告「剩1個月壽命」　台大醫院活體換肝救回

▲印尼病童David與Sherlyn，10多年前成功在台活體肝臟移植，今日重返台灣表達重生喜悅。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

印尼籍女童Sherlyn和男童David，出生即罹患膽道閉鎖且病況快速惡化，雙雙被宣告只剩下1個月生命，在當地無法有效治療的情況下求助台大醫院國際醫療團隊，來台接受活體肝臟移植成功。10年後這兩名小朋友健康成長再次回到台灣分享重生喜悅，感謝台大醫院醫療團隊的協助。院方表示這不僅是醫療成就，更是「Taiwan Can Help」的溫暖實踐。

台大醫院今（13）日上午舉辦「從死神手中搶回的小小新生命，印尼病童在台活體肝臟移植成功」記者會，替已經11歲的Sherlyn及10歲的David慶祝重生。Sherlyn感動直呼，「我愛台灣。」David更成熟地說出，「謝謝你給我第二次活著的機會！」

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台大醫院外科部移植團隊醫師胡瑞恒說明，Sherlyn出生即罹患膽道閉鎖，當時曾於馬來西亞接受葛西氏手術（Kasai operation）但手術失敗，病況迅速惡化，經由多方轉介及評估，Sherlyn和媽媽Mey在2014年8月飛抵台灣，接受肝臟移植術前的評估等相關檢查。

胡瑞恒指出，Sherlyn一度因為病況急轉惡化轉入加護病房搶救20天，期間面臨多重器官衰竭問題、歷經生命威脅，曾有8 天都必須依賴呼吸器，身上插滿了管子，同時也要24小時洗腎及洗肝，所幸在台大醫療團隊專業的照顧下，病況逐漸穩定，最終順利進行活體肝臟移植。

胡瑞恒表示，Sherlyn手術歷時10小時，成功接受母親捐贈的肝臟，母女均安，術後定期回台大門診追蹤，恢復良好，重拾活力與健康。

另一名同樣患有膽道閉鎖的病童David，其父親Joko得知Sherlyn成功經驗後也主動聯繫台大醫院，表明將親自捐贈部分肝臟給David，2016年父子在台大醫院完成手術，術後健康穩定，至今持續於門診追蹤。

▲台大醫院舉辦「從死神手中搶回的小小新生命，印尼病童在台活體肝臟移植成功」記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

胡瑞恒說明，台大執行兒童肝臟移植已經超過200例，年紀最大已經超過30歲，其中不乏國際病童個案，而肝臟移植成功後病童的預後很好，在台大的個案五年存活率達85%，10年存活率也有75%。

胡瑞恒也提到，兒童肝臟移植大多由親屬活體捐贈，在病童很年幼時就需執行，困難度高，能做的醫院、醫師已經不多。因為嬰兒身體各種結構細小，肝動脈更僅有0.1至0.2公分，另嬰兒腹腔空間有限，如何把肝臟合適放進去需要技巧，加上術後照顧不易，得考量輸液有限、用藥量需精準、孩子配合度等多項考驗。

由於成人肝臟可能太大，胡瑞恒指出，手術可能會有腹壁無法關閉的情況，有時候會等手術後一段時間再關閉，或者未閉合腹壁的情況下先關閉表皮，雖比較容易有疝氣等問題，但不影響生長，可以等年紀稍大再處理，重點是不要對肝臟產生壓迫。

台大小兒部主治醫師陳慧玲補充，隨著孩子生長發育成長，肝臟本身有再生能力也會再長大；但兒童肝臟移植仍有如馬拉松，除了經歷手術、照護之外，後續還是需要長期用藥與追蹤，處理排斥等問題。

台大醫院國際醫療中心副執行長李怡萱表示，院內自2005年成立國際醫療中心，積極推動國際醫療服務與人道援助，至今已協助眾多國際重症病患來台就醫。2018年起更承接衛生福利部「新南向政策」醫療推廣任務，深化與東南亞地區的醫療交流合作。

Sherlyn的真實故事也被外交部選為國際醫療宣傳短片《第二次出生 My Second Home》的主角，由製作團隊前往印尼與台大醫院拍攝，呈現台灣醫療軟實力與人道價值，呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生組織（WHO）與世界衛生大會（WHA）。