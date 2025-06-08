男泡溫泉竟感染「微孢子蟲」！視力降到0.6　醫示警去3地點小心

▲「微孢子蟲感染」病灶。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

一名44歲戴先生一個月前洗溫泉SPA蒸氣浴後，持續右眼不適、視力不良、複視等情形，就醫時右眼視力降至0.6，右眼角膜呈現疑似「微孢子蟲感染」病灶。醫師提醒，泡溫泉要避免泉水噴濺眼睛，夏季游泳、園藝工作，也應注意避免感染源入眼。

台北市立聯合醫院陽明院區眼科主治醫師林育葳指出，微孢子蟲是一種會形成孢子的真菌，可能感染各種動物，其中有15種是與人類感染有關，微孢子蟲一般寄生於動物細胞，沒有寄生時，會以孢子的型態存在土壤或水中，一旦眼睛接觸到受污染的土壤或水即可能罹患微孢子蟲角膜炎，因此常見眼睛感染方式是經由「園藝、游泳、泡溫泉」等。

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林育葳說，個案右眼角膜呈現疑似微孢子蟲感染病灶，給予一段時間清創、經驗性抗生素眼藥水及抗黴菌眼藥水治療後治癒，然而治癒後右眼表皮病灶疑似反覆，甚至對側眼亦有類似病灶，判斷後續為希傑森氏（Thygeson）表層角膜炎，和病患溝通後，改換治療方向，因此給予類固醇藥水治療，後續視力恢復良好。

希傑森氏（Thygeson）表層角膜炎目前的病因仍未明瞭，推測病毒和免疫機制都有可能涉及，其中腺病毒、單純皰疹病毒和帶狀皰疹病毒都被視為疾病的可能原因，發作的時長可能長達數月至數年，而最終會癒合至無疤痕，可能會有灼熱感、異物感、疼痛和視力模糊，在大多數情況下，這種疾病復發的機會較少。

相較之下，微孢子蟲角膜炎時眼部症狀通常包括眼睛發紅、異物感、視力下降和畏光，會類似於急性結膜炎的感染症狀，不過若貿然使用類固醇眼藥水，反而會導致病情更嚴重。而希傑森氏（Thygeson）表層角膜炎剛好相反，抗生素是無效的，反而類固醇的治療相當有用，而局部免疫抑制劑可以作為替代療法。

林育葳提醒，在溫泉浴養生時仍需有護眼觀念，避免溫泉水噴濺眼睛，夏季游泳、園藝工作，也應注意避免感染源入眼，此外，兩種疾病在角膜外觀上並不是那麼容易分辨，尤其是在經過初步治療癒合之後，仍要維持良好醫病溝通，患者配合多次的門診治療，好好遵循醫囑。

